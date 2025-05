Se reveló detalles del careo de Pablo Ceppelini: Alianza Lima espera la reducción del castigo en la Copa Libertadores 2025

Pablo Ceppelini se presentó al careo ante la Comisión de Disciplina para la apelación de su sanción en la Copa Libertadores 2025

Tras la alegría de la clasificación de Alianza Lima a la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores 2025, eliminando al histórico Boca Juniors en el estadio ‘La Bombonera’ de Buenos Aires, la Conmebol sancionó al mediocampista uruguayo, Pablo Ceppelini.

El ente organizador del torneo internacional de clubes dictó la medida de cuatro meses de suspensión de las competencias y una multa económica para el futbolista ‘blanquiazul’ debido a que había incurrido en actos discriminatorios que fueron consignados en el informe del árbitro chileno Piero Maza.

Tras conocerse la sanción, el club Alianza Lima anunció que no estaban de acuerdo con la medida y tomarían acciones legales para la apelación correspondiente a la Comisión de Disciplina de la Conmebol para reducir la sanción en base a que no existen medios probatorios que evidencien la acusación. “Consideramos que esta sanción no se ajusta a la realidad de los hechos y pruebas, por lo que procederemos a presentar el recurso correspondiente a la Comisión de Apelaciones de la Conmebol”, citó en su momento el club en un comunicado.

Apelación de Alianza Lima y careo de Pablo Ceppelini

La periodista deportiva, Ana Lucía Rodríguez, reveló detalles del proceso de apelación del club Alianza Lima y el jugador Ceppelini ante las autoridades competentes de Conmebol a través de una audiencia que contó con la presencia de testigos y de la parte acusadora, Boca Juniors.

“Hoy hubo un careo por así decirlo y en Alianza esperan que en estos días pueda haber novedades porque estuvo Ceppelini hoy en el careo, estuvo gente de Boca, estuvo los árbitros también del partido y estuvo (Marco) Huamán, Jean Pierre Archimbaud y Jhamir D’Arrigo como testigos, que son jugadores que estuvieron cerca de Ceppelini”, aseguró la comunicadora en el programa de L1 Max.

El fallo completo de Conmebol sobre Daniel Ceppelini

La expectativa sobre las chances de que la apelación sea considerada fundada y con ello la sanción sufra una reducción con el objetivo de que Ceppelini dispute los partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. “La información que tengo es que no hubo videos, no hubo fotos tampoco y probablemente en Alianza confían que le reduzcan la sanción”, aseguró Rodríguez.

Además, se dio a conocer que Conmebol abrió nuevos expedientes disciplinarios por infracciones al reglamento de la competición internacional. Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar podrían sufrir multas económicas en los próximos días por diferentes incidentes.

La postura de Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini se tomó su tiempo para referirse a la sanción de Conmebol. El mediocampista aseguró que no cometió ninguna durante el partido con Boca Juniors y defendió su inocencia. “Tranquilo, uno sabe lo que hace, lo que hizo y lo que no hizo, así que estoy tranquilo, eso lo está trabajando la parte legal, esperemos información las próximas semanas. La verdad es que estoy muy tranquilo, sé lo que no hice, así que estoy tranquilo, esta semana vamos a tener información”, aseguró.

Mientras se define su situación legal en la Copa Libertadores, Ceppelini sería titular en el equipo del técnico argentino Néstor Gorosito que afrontará el cuadro ‘blanquiazul’ en el campeonato local.

El uruguayo se refirió a los cuatros meses de suspensión que le piden jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará el viernes 2 de mayo a Cienciano del Cusco en un partido válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El choque se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute desde las 19:30 horas de Perú.

El elenco de La Victoria no tiene margen de error si busca ser protagonista de la definición del Apertura. Con 19 puntos se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones comuna diferencia de 4 unidades respecto al líder, Universitario de Deportes que sumó 23.