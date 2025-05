‘Patrón’ Velásquez le exige a Paolo Guerrero que se retire del fútbol, pese a buen momento con Alianza Lima: “Camina más de lo que corre”

'Patrón' Velásquez le exige a Paolo Guerrero que se retire del fútbol pese a su buen momento con Alianza Lima.

Paolo Guerrero es uno de los mejores futbolistas peruanos del último tiempo. El delantero ha participado en distintas ediciones de la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas, inclusive ha formado parte de la ‘bicolor’ en la última Copa del Mundo. Ni qué decir de su performance a nivel de clubes, ganando un Mundial con Corinthians.

Su carrera está cerca de llegar a su final. El ‘Depredador’ -como lo conocen por su peculiar look- tiene 41 años y juega en el equipo de sus amores, Alianza Lima. Un escenario perfecto para anunciar su retiro del fútbol, tal y como lo hizo su querido compadre Jefferson Farfán a finales del 2022.

Pero, sus actuaciones dentro del campo le dicen lo contrario. A pesar de superar la base 4, ‘PG9′ ha demostrado vigencia anotando goles importantes. Recientemente, marcó un doblete con el cual Alianza superó a Talleres (3-2) por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El delantero anotó el primero de los 'blanquiazules' en Matute. (Video: ESPN)

‘Patrón’ Velásquez criticó a Paolo Guerrero

Su rendimiento, para algunos, no es suficiente. Por ejemplo, José Velásquez -exjugador de la selección peruana en los ochentas- le exige que cuelgue los botines a sus 41 años. Además, el popular ‘Patrón’ cuestionó su estado físico, afirmando que no puede correr dentro del campo de juego.

“Ya prácticamente tiene que retirarse. Más es lo que camina que lo que corre. No marca. Solo espera que le den el balón”, fue lo que le dijo el exfutbolista al periodista Tadokoro, quien compartió sus declaraciones en su cuenta de X (antes llamado Twitter).

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima a mediados del 2024 después de su polémico paso por César Vallejo.

¿Paolo Guerrero se retirará del fútbol este 2025?

Precisamente, en una reciente entrevista con Canal N, Paolo Guerrero habló de su retiro del fútbol. El jugador de Alianza Lima afirmó que se siente bien, pero que analizará su estado físico a final de temporada. Ahí, decidirá si sigue un año más o cuelga los botines.

"Las personas me dicen ‘hasta cuándo piensas jugar’, yo me siento bien, termino los partidos bien, le doy gracias a Dios, no hay madera por acá para tocar, porque hoy digo algo y mañana no sé lo que pueda pasar, no me lesiono, a final de año hago una evaluación conscientemente y digo si estoy para jugar o no, en diciembre lo voy a decidir, pero como te acabo de decir me siento muy bien, no siento ninguna lesión“, fue lo que dijo.

‘PG9′ cuenta con contrato con el equipo ‘íntimo’ hasta finales del 2025, por lo que la institución también tendrá que pensar si quiere renovarle el vínculo o lo invita a dar un paso al costado, tal y como sucedió con Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre.

El 'Depredador' cumplió 41 años y tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2025.

Alianza Lima juega con Cienciano este viernes

Mientras tanto, Paolo Guerrero está enfocado en el siguiente compromiso de Alianza Lima, el cual será ante Cienciano de Christian Cueva. Este enfrentamiento se llevará a cabo el viernes 2 de mayo a las 19:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Los dirigidos por Néstor Gorosito se ven en la obligación de ganarle al club cusqueño para acortar distancias con su clásico rival y líder, Universitario de Deportes. Actualmente, les sacan una ventaja de cuatro puntos y ambas escuadras tienen un partido pendiente.