Delegado de Universitario señaló a los responsables de la salida de Manuel Barreto: “Mucho idiota terminó por doblegar tu pasión”

Universitario de Deportes cerró un mes muy agitado. El 30 de abril, el vigente bicampeón de la Liga 1 anunció que su director deportivo Manuel Barreto no continuaba más en su cargo. Previamente, semanas atrás, había confirmado la salida de su entrenador Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay.

La salida de la ‘Muñeca’ -como lo conocían en su etapa como futbolista- ha dejado asombrados al pueblo ‘crema’. Y es que si bien el exdelantero lo había adelantado en una entrevista reciente, muchos creían que no iba a dejar la institución por su identificación y proyecto a largo plazo.

"Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la U das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”, fue lo que dijo en conversación con el programa de Youtube llamado ‘D&T’ días atrás.

El director deportivo afirmó que le queda poco tiempo en el club 'crema'. (D&T)

Los rumores de su partida acrecentaron con la información de que viajó al extranjero post victoria histórica ante Barcelona SC en Guayaquil por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Aunque estos se dejaron de lado con la llegada del entrenador Jorge Fossati.

Finalmente, lo impensado ocurrió el último miércoles y la ‘U’ lo anunció de la siguiente manera: "Agradecemos a Manuel Barreto Sayán por su histórica labor como director deportivo de nuestro club, en la cual conseguimos los títulos nacionales de 2023 y 2024, así como el Torneo de Reservas 2024″.

Universitario agradeció a Manuel Barreto por su labor en el club.

Delegado de Universitario señaló a los responsables de la salida de Manuel Barreto

En ese sentido, Martín Kohatsu, delegado de Universitario, le dedicó un emotivo post a Manuel Barreto mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter). El integrante del club ‘merengue’ no solo le deseó lo mejor al exjugador, sino también se animó a señalar a los responsables de su abrupta partida de Ate.

“Gracias Manuel Barreto por los momentos vividos y por esos días de triunfos que con tus decisiones le devolviste al club. Lamentablemente mucho idiota termino por doblegar esa pasión y amor que día a día demostrabas por nuestra pasión, Universitario”, fue lo primero que escribió en su red social.

Evidentemente, el delegado de los ‘cremas’ hizo referencia a los detractores de la ‘Muñeca’, los cuales le lanzaron duros comentarios producto de la mala contratación de los últimos dos ‘nueves’: Diego Dorregaray y Diego Churín.

Inclusive, Kohatsu contó que intentó persuadir a Barreto de no dejar la institución, algo que no pudo conseguir claramente. “A donde decidas continuar tu carrera profesional el mayor de los éxitos, sabes que hasta el último trate que cambie tu decisión. ‘En la U no celebramos empates, solo celebramos victorias’”.

Delegado de Universitario culpó a los detractores de la salida de Manuel Barreto.

¿Manuel Barreto se va a la FPF?

A lo dicho por Martín Cohatsu, se le sumó la versión de que Manuel Barreto estaba en la órbita de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para reemplazar a Juan Carlos Oblitas. Lo cierto es que la partida del director deportivo de la ‘U’ estaría vinculada un hecho familiar.

Después del compromiso ante Barcelona SC, se marchó al extranjero y ahora se volverá a ir a Italia por temas personales. "En lo inmediato no tiene planificado asumir alguna labor. La FPF lo tiene como alternativa para integrar la nueva estructura deportiva que buscan armar, aunque no necesariamente como Director General“, dijo el periodista Kevin Pacheco.