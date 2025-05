Antonio Rizola convenció a Universitario de fichar a Laura Grajales para reemplazar a Elis Bento: “La conozco desde los 14 años, va a rendir”

Más allá de cómo termine, Universitario de Deportes ha hecho una campaña sobresaliente en la Liga Peruana de Vóley 2025. El cuadro de César Arrese se metió entre los cuatro mejores del campeonato de voleibol junto a Regatas Lima, Universidad San Martín y Alianza Lima. Clubes con muchos títulos en su haber.

A la ‘U’ no le fue bien en la primera semifinal ante Regatas y cayó aparatosamente (3-0) en el Polideportivo de Villa El Salvador, pero aún cuenta con una última oportunidad para revertir esta llave y seguir mejorando su temporara histórica, clasificando a la final por primera vez.

Para este segundo compromiso, donde deberán ganar para forzar un extra game, las ‘pumas’ contarán con una mejorada Laura Grajales. La voleibolista colombiana se sumó al equipo en reemplazo de la brasileña Elis Bento, quien se lesionó de la rodilla, y tuvo el atrevimiento de saltar al campo de juego con apenas un entrenamiento realizado.

La punta receptiva ‘cafetera’, con una semana de trabajo bajo la dirección de Arrese, promete ser la carta principal de ataque ante las ausencias de Bento y la de Eliana Pérez. La ilusión de las ‘merengues’ está a tope de cara a la semifinal de vuelta, aunque al frente tendrán a un duro rival como el club de Chorrillos, que presentarán una ofensiva de temer con Emily Zinger y Kiara Montes.

Laura Grajales jugó la primera semifinal entre Universitario y Regatas Lima, mostrando buenas virtudes.

Antonio Rizola convenció a Universitario de contratar a Laura Grajales

En una recienta entrevista, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, ha contado cómo se gestó la contratación de Laura Grajales para afrontar la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025 después de la lesión de Elis Bento en el encuentro contra Rebaza Acosta.

Acerbi comenzó señalando, en conversación con el programa de Youtube llamado ‘Se Formaron Las Parejas’, que cuando la vio a Bento salir llorando de la cancha, pensó lo peor y “automáticamente comenzó a escribir a representantes”. Posterior al partido, habló con el administrador Jean Ferrari.

“Terminó el partido, conversé con Jean, le dije ‘ha pasado esto, mañana van a confirmar los estudios, ya me adelantó el doctor, ¿Qué hacemos?’. Me dijo que no podemos dar tanta ventaja y que vamos a traer una deportista que pueda hacer lo que ha hecho Elis, eso ya es hablar mucho, porque no solo en lo deportivo, sino para lo que es para el grupo, esa pelota difícil se la tiras a Elis y ese punto te lo hace", expresó.

El directivo de Universitario afirmó que le llegaron muchas opciones de deportistas, pero priorizó dos factores en específico. “Es muy fácil criticar, hay el aspecto económico, deportivo, hace cuánto tiempo no ha jugado, si ha terminado hace dos meses y está deportista vacaciones, para qué vas a traerla, si la necesitas en dos días. Entonces, la Liga Española terminó hace dos semanas, aún te mantienes, hablamos con ella, físicamente venía haciendo gimnasio en la selección Colombia”.

Pero, Acervi reconoció que Antonio Rizola lo convenció de incorporar a Laura Grajales, debido a que el técnico brasileño -actualmente a cargo de la selección de Perú- la tuvo en la escuadra nacional de Colombia desde muy pequeña, exactamente desde los 14 años.

“Acá cuento una incidencia, llamé a Rizola, él la tuvo en Colombia, le dije ‘mira Antonio, esto acá, me gusta la parte humana, la parte deportiva ya con César, nos gustaba ella’, me dijo ‘Fabrizio, la he tenido desde los 14 años, si depende de mí, que mañana esté acá, te lo digo como consejo de voleilover, que esté acá, porque te va a rendir’”, cerró.

Laura Grajales fue entrenada por Antonio Rizola desde adolescente, inclusive la llevó a una Copa del Mundo.

La revancha de Universitario ante Regatas Lima

Laura Grajales y compañía afrontarán un duro partido cuando se midan una vez más con Regatas Lima el domingo 4 de mayo a las 17:00 horas (horario peruano) en el Polideportivo de Villa El Salvador. Universitario necesita ganar -por el resultado que sea- para forzar un extra game a mitad de semana.