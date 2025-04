Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así se mueven los puestos en la fecha 10 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura previo a la fecha 10 por la Liga 1 2025.

Desde el sábado 26 al lunes 28 de abril se llevará a cabo la fecha 10 del Torneo Apertura con tremendos partidos entre los equipos para luchar por el primer certamen de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar intentarán ganar sus encuentros para pelear en lo alto de la tabla de posiciones.

La jornada sabatina comenzará con el Ayacucho FC vs Alianza Atlético en la ‘Ciudad de las 33 Iglesias’, donde el cuadro ‘zorro’ es el más necesitado al ubicarse en el último lugar con solo cinco puntos, mientras que los ’churres’ están en el ecuador y quieren luchar por mejores lugares.

El mismo día, Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en Cajabamba con la consigna de no perder de vista a los punteros, tendrá a un rival en zona de descenso. A diferencia de otras ocasiones, el técnico Néstor Gorosito mandaría a la cancha a su mejor once, considerando que no habrá competencia internacional hasta en dos semanas.

Los ‘íntimos’ vienen de imponerse en Matute ante Los Chankas, en tanto que las ‘águilas cutervinas’ sucumbieron con Sport Huancayo en la ‘incontrastable’.

Los 'blanquiazules' ganaron 1-0 en Matute por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

El mismo sábado, Deportivo Garcilaso jugará como local ante Deportivo Binacional. El ‘pedacito de cielo’ es una de las sorpresas del Torneo Apertura al colocarse en segundo puesto con 20 puntos, las mismas que Universitario, pero debajo por diferencia de goles.

Por otro lado, el domingo 27 de abril, Melgar visitará a Los Chankas en Andahuaylas para ganar y recuperar los puntos en los últimos dos partidos. Actualmente, el ‘rojinegro’ es cuarto en la tabla, pero los ‘guerreros’ (15°) están urgidos de resultados positivos.

Asimismo, Atlético Grau vs Sport Boys es el otro duelo entretenido del día. Los ‘rosados’ se encuentran mejor posicionados y buscarán dar el golpe en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Ahora, Universitario de Deportes chocará en el estadio Monumental contra UTC. Los ‘merengues’ se ubican en lo más alto de la tabla, empero, son conscientes de que tienen varios equipos a la expectativa de que pierdan, por lo que el triunfo es más que una obligación; sobre todo, tras vencer a Binacional en Juliaca.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 en Juliaca. (Video: L1MAX)

La jornada 10 del Torneo Apertura sigue el lunes 28 de abril con tres partidos. Justamente, Sporting Cristal tiene la exigencia de vencer a Juan Pablo II para salir del octavo lugar, aunque lo hará sin sus hinchas por la sanción que recibió de la Comisión Disciplinaria de la FPF de dos fechas por los actos racistas de los fanáticos en el anterior duelo con Cusco FC.

Los otros compromisos a seguir serán interpretados por ADT vs Cusco FC y Cienciano vs Sport Huancayo, teniendo en cuenta que Alianza Universidad descansará esta vez.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 10 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 mientras se disputa la fecha 10 - Crédito: Captura.

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

- Ayacucho FC 0-2 Alianza Atlético (Finalizado)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Suspendido)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Deportivo Binacional (Finalizado)

Domingo 27 de abril

- Los Chankas 1-1 Melgar (Finalizado)

- Atlético Grau 3-3 Sport Boys (Finalizado)

- Universitario 6-0 UTC (Finalizado)

Lunes 28 de abril

- Sporting Cristal vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- ADT vs Cusco FC (15:30 horas / estadio Unión de Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Descansa: Alianza Universidad

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1