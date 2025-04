Liga Peruana de Vóley desmintió a Brenda Graff por caso Elis Bento: “El club prefirió trasladarla en auto particular”

Brenda Graff acusó a la Liga Peruana de Vóley de no contar con ambulancia y respondió la organización - Crédito: Captura / Clubes.

Elis Bento sufrió una dura lesión que la ha dejado alejada de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025. La deportista brasileña de Universitario de Deportes ha quedado marginada de esta instancia —a la que accede por primera vez en su historia el club— a causa de un desgarro meniscal sufrido en el vibrante encuentro que disputaron Universitario y Rebaza Acosta por los cuartos de final.

A raíz de la lesión de la nacida en Sacramento, Brasil, la argentina Brend Graff denunció que el compromiso no contó con la presencia de ambulancias y Bento debió ser trasladada al nosocomio más cercano con la ayuda de un camarógrafo.

“Ojalá que lo de Elis no sea nada grave. Quiero aprovechar para agregar que, con esta situación que pasó, el hecho de que no tengamos ambulancia para que la lleven es algo que no puede pasar en este tipo de eventos, porque todo el tiempo estamos expuestas a que sucedan estas cosas. Creo que un camarógrafo la llevó al hospital o una clínica”, lamentó la central ‘puma’.

Al otro día, la Liga Peruana de Vóley emitió un comunicado sobre lo dicho por la jugadora ‘gaucha’. En el anuncio, argumentan que como organización del torneo están obligados a contar con Policía Nacional, seguridad privada y ambulancia.

“Sin esos tres estamentos no puede iniciarse ninguna actividad deportiva que, de igual manera, cuenta con la supervisión permanente de la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte y la Oficina Nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior que nos faculta ejecutarlo”, reza la publicación en redes sociales.

El comunicado menciona puntualmente a Brenda Graff y afirma que la argentina “falta a la verdad” en su declaración. Además, indican que lo dicho por la seleccionada ‘albiceleste’ “genera un ambiente negativo en parte de la afición”.

En el penúltimo apartado, la organización de la Liga detalla lo que pasó en realidad: “Sí había una ambulancia para traslado de emergencias”. La controversia, que generó comentarios divididos en la publicación, radica en el siguiente mensaje: “Se ofreció esperar unos minutos a que llegue otra unidad. El club prefirió trasladarla en auto particular”, acotó el anuncio, que concluye con un mensaje de solidaridad para Elis Bento.

Gran bloque contra Angélica Aquino cierra el partido a favor de la 'U', que con su victoria por 3-2 clasificó a semifinales del torneo. (Video: Latina)

Universitario confirma que Elis Bento se pierde las semifinales

El pasado lunes 21 de abril, el Club Universitario de Deportes confirmó la noticia que se caía de madura, por la forma en cómo Elis Bento dejó el Polideportivo Villa El Salvador. La institución informó que la brasileña “padece un desgarro meniscal en la rodilla derecha” luego de recepcionar un balón en el tercer set del encuentro entre su equipo y Rebaza Acosta del último domingo.

“En los próximos días se le realizarán exámenes complementarios que permitirán evaluar el grado de la lesión. Nuestra jugadora cuenta con el soporte integral del club y el acompañamiento permanente de los médicos de la institución”, añade el parte médico.

La voleibolista brasileña se lastimó la rodilla y salió del campo entre lágrimas. (Video: Latina)

El sentido pronunciamiento de la brasileña

A través de su cuenta de Instagram, Elis Bento anunció que se perderá lo que resta de la temporada y no podrá disputar la recta final del torneo. La brasileña indicó que tenía el “corazón roto” y había “llorado mucho”, puesto que en toda su carrera deportiva solo había padecido una lesión similar.

“La realidad es que quería llegar a esta etapa más que nunca, di lo mejor de mí junto con todos en este equipo. Y desde el fondo de mi corazón estaré con mi equipo hasta el final. Yo lo merezco, el equipo lo merece, la institución lo merece y esta afición siempre merece lo mejor”, compartió la ‘Canguriña’.

La red social de la voleibolista de 36 años fue invadida por una infinidad de mensajes de apoyo de hinchas de la ‘puma’. Bento agradeció por los buenos deseos.

“Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos momentos difíciles. Estoy segura que mis meninas seguirán con todas sus fuerzas. Con mucho amor en mi corazón, Obrigada mi gente”, concluyó.