Brenda Graff denunció falta de ambulancias en la Liga Peruana de Vóley tras lesión de Elis Bento: “Un camarógrafo la llevó al hospital”

La jugadora argentina de Universitario se refirió a la lesión de Elis Bento y criticó la inexistencia de servicios médicos adecuados en el campeonato peruano. (Video: La Cátedra Deportes)

Universitario de Deportes logró su meta de clasificar a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, tras imponerse en una dura llave contra Rebaza Acosta. No obstante, a pesar de la felicidad que ese logro genera, también existe mucha preocupación en el club, debido a la lesión que sufrió Elis Bento, unas de sus principales figuras del plantel, durante el encuentro del último domingo.

La brasileña se lastimó la rodilla derecha y no podía ponerse de pie, debido a los fuertes dolores que aquejó en el momento. De hecho, se retiró del campo entre lágrimas, con ayuda de dos miembros del staff médico de la ‘U’ que la cargaron para seguir atendiéndola en el banquillo. La intención de la jugadora era quedarse para acompañar a sus compañeras en el resto del enfrentamiento, pero tenía que trasladarse hacia un centro de salud.

Ahí surgió el problema. Tras salir del Polideportivo de Villa El Salvador en silla de ruedas, Elis Bento no tuvo a su disposición ninguna ambulancia para ser trasladada lo más pronto posible a un establecimiento cercano. Al respecto, se pronunció Brenda Graff, quien no se quedó callada y criticó la inexistencia de servicios médicos adecuados en el campeonato peruano.

“Ojalá que lo de Elis no sea nada grave. Quiero aprovechar para agregar que, con esta situación que pasó, el hecho de que no tengamos ambulancia para que la lleven es algo que no puede pasaren este tipo de eventos, porque todo el tiempo estamos expuestas a que sucedan estas cosas. Creo que un camarógrafo la llevó al hospital o una clínica”, lamentó la central argentina de la ‘U’.

Elis Bento se retiró lesionada del campo en el Universitario vs Rebaza Acosta. Crédito: Natalia Argüelles

Aún no se conoce la gravedad de la lesión de la brasileña, pero sus compañeras esperan que puedan contar con su regreso a la cancha pronto. De igual forma, Universitario tiene un plantel sólido para afrontar los últimos desafíos del campeonato, con jugadoras que han sabido responder positivamente cuando les ha llegado la oportunidad de jugar.

“Todas tenemos responsabilidades en el equipo, todas podemos aportar algo, como hoy en el ingreso de Angélica Bustamante (en reemplazo de Bento), que quizás no tuvo tanto tiempo y lo hizo increíble. Somos un equipo completo, todas estamos aquí por algo”, expresó Brenda Graff sobre el tema.

Universitario entre los cuatro mejores de la temporada

Brenda Graff, central argentina y refuerzo de Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2024/25, expresó su satisfacción tras el triunfo de su equipo por 3-2 ante Rebaza Acosta en los cuartos de final del torneo. La victoria les permitió clasificar a las semifinales, cumpliendo una de las metas establecidas por la institución.

“Estoy muy feliz por lo que logramos. Es histórico, pero más allá de eso, meternos entre los cuatro mejores era un objetivo que teníamos como equipo. Hay que disfrutar el momento y pensar en lo que viene, en buscar lo máximo que pueda llegar. Ahora estoy contenta por haber cumplido el primer objetivo”, comentó la argentina, destacando el logro en conjunto con sus compañeras.

Gran bloque contra Angélica Aquino cierra el partido a favor de la 'U', que con su victoria por 3-2 clasificó a semifinales del torneo. (Video: Latina)

La jugadora también enfatizó la importancia de la preparación para el siguiente desafío del torneo frente a Regatas Lima. “En estos días hay que recuperarnos y estudiar al rival como lo hicimos en todos los partidos, trabajar sobre eso y salir a jugar”, afirmó la central.

Sobre los momentos difíciles del partido ante Rebaza Acosta, Graff aseguró que la clave del triunfo estuvo en la “garra” del equipo. “Hubo momentos donde las cosas no salían, teníamos que seguir empujando y no aflojar. Sacamos la victoria por eso, sabíamos que Rebaza iba a ser un rival difícil y lo fue. Tuvimos la garra y la actitud para conseguir la clasificación”, destacó.