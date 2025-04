Piero Alva confía en la recuperación de Universitario ante Barcelona SC por Copa Libertadores: “Queremos llegar a octavos de final”

Jefferson Farfán lo comparó con Yoshimar Yotún cuando lo vio en Alianza Lima y ahora busca el ascenso en Liga 2: el extraño caso de Miguel Cornejo La ‘Foquita’ lo consideró como el más talentoso cuando regresó al cuadro ‘blanquiazul’ en 2020 y hasta lo pidió para la selección peruana. Pero el tiempo no pudo darle la razón y ahora busca volver a Primera División con 25 años

Christian Cueva tomó radical decisión tras no ser considerado para el Cienciano vs Sport Boys por el Torneo Apertura 2025 Ya todo estaba planificado. Ni bien conoció que no viajaría con el ‘papá' para medirse con Sport Boys, el popular ‘Aladino’ se juntó con un viejo conocido para tomar las calles de Cusco