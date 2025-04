José Manzaneda explotó contra el arbitraje y dejó punzante comentario contra Alianza Lima: “Ganaron porque fueron al VAR”

Alianza Lima sacó un agónico triunfo por 1-0 frente Los Chankas en Matute, el pasado viernes 18 de abril. El único gol del encuentro estuvo rodeado de polémica tras un penal contra Kevin Quevedo que terminó en anotación de Hernán Barcos desde los doce pasos.

El árbitro Augusto Menéndez fue punto críticas por algunas decisiones durante el encuentro, y la medida que generó la molestia de los ‘guerreros’ fue la determinación de la pena máxima a favor de los ‘blanquiazules’. Esto se dio porque luego de la jugada que protagonizaron Franco Saravia y Quevedo dentro del área, el referí decidió no cobrar nada en primera instancia, pero cambió de parecer luego de acudir al VAR y sancionó penal.

José Manzaneda salió con bronca del encuentro y explotó contra el ‘hombre de negro’ porque sintió que perjudicaron a su equipo, el cual realizó un gran partido y estuvo cerca sumar en el recinto victoriano. El capitán del cuadro de Andahuaylas no se guardó nada y se quejó porque considera que beneficiaron al equipo de Néstor Gorosito.

“Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican cobrando ese penal; trabajamos toda la semana para dar un buen espectáculo y no pueden malograr el partido cobrando ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrar ese penal como él piense, pero en la realidad el árbitro dejó que siguieran. El línea le dijo que no cobre penal porque estaba más cerca, pero el VAR puede ver cualquier cosa. Estamos disconformes con la actuación del árbitro porque nos perjudica todo lo trabajado en la semana. Alianza es un equipo difícil y copero, pero no nos pueden perjudicar así”, declaró en extremo de 30 años en conversación con L1 Max.

“Ganaron porque fueron al VAR”

José Manzaneda consideró de que no fue penal contra Kevin Quevedo y no tuvo que cobrarse porque eso los perjudicó tremendamente. Además, lanzó punzante comentario contra Alianza Lima, dejó en claro que los ‘blanquiazules’ solo ganaron porque le cobraron un pena máxima, no porque hayan sido superiores en la cancha.

“Todos quieren hacer las cosas bien y es frustrante hacer un gran partido y que de la nada te cobren un penal así. Yo entiendo que están peleando arriba, pero no pueden perjudicar a un grupo de jugadores. El árbitro me dijo que era penal claro; en definitiva, yo y todo el grupo creemos que no es penal claro. Sentimos que no nos ganaron en la cancha, lo ganaron porque fueron al VAR y revisaron el penal. Nosotros dejamos la vida en la cancha; que el árbitro cobre ese penal es como si no hubiéramos hecho nada durante todo el partido y no fue así”, añadió el jugador.

El mea culpa del DT de Los Chankas

César Vaioli, técnico de Los Chankas, lamentó la derrota de su equipo, pero valoró el esfuerzo de sus jugadores tras realizar un buen desempeño que puso en aprietos a Alianza Lima durante los 90 minutos. También puntualizó errores que debe mejorar para su próximo duelo que será frente Melgar, el próximo domingo 27 de abril en Andahuaylas.

“Nos faltó un poco de claridad para atacar. Si vamos a ese lapso del partido, me parece que tuvimos la pelota. El equipo tuvo gente en ofensiva pero nos faltó tomar mejores decisiones para culminar la jugada. Eso no nos permitió tener jugadas claras para empatar el partido. No estábamos sufriendo, le estábamos haciendo un buen partido al rival, lamentablemente no pudimos sumar, hicieron un buen esfuerzo los muchachos pero toca dar vuelta a la página y seguir”, declaró el DT en conferencia de prensa.