Piero Alva dejó advertencia y fue tajante sobre el próximo DT de Universitario: “Es un momento de transición”

Manuel Barreto y Piero Alva dirigirán a Universitario ante Binacional por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes todavía no anuncia al sucesor del DT argentino, Fabián Bustos, quien partió rumbo a Paraguay para dirigir al Olimpia, y el equipo quedó a cargo de manera interina de los técnicos Piero Alva y Manuel Barreto para los próximos encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

El plantel ‘merengue’, bajo las órdenes de Alva y el director deportivo, se trasladaron a Juliaca para enfrentar el viernes 18 de abril a Binacional por la fecha 9 del Torneo Apertura desde las 17:00 horas, mientras la directiva sigue en la búsqueda del próximo entrenador.

El próximo técnico de Universitario

El exjugador ‘crema’ fue consultado sobre las opciones que se han conocido como posibles candidatos para ponerse el buzo de la ‘U’. Sin embargo, fue prudente al señalar que la decisión no le compete, pero que hay alternativas que conocen o han pasado por el club.

“No sé. No sé de quien se habla. No reviso las notas (periodísticas) Eso lo verá la gente que lo tenga que decidir. No soy quién para estar comentando, para decir pueda estar o quien no. Hay muchos técnicos que son de la casa y muchos técnicos que pueden ser. Yo de técnicos que puedan venir no te puedo responder”, afirmó Alva a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

Los 'cremas' remontaron 4-1 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Sobre las características o perfil del nuevo DT de Universitario, Alva Niezen advirtió que debería de seguirse con lo logrado por el plantel profesional y tomó como ejemplo la remontada 4-1 ante Melgar. “Lo importante es tratar de darle a los chicos la continuidad que tienen. Y que sigan haciendo lo que hicieron en el último juego. Tratar de mantener eso, mantener ese liderazgo, esa valentía, esa forma de jugar y que lo sigan disfrutando”.

Universitario vs Binacional en altura

Sobre el siguiente duelo ante Binacional en la altura de Juliaca , Piero reconoció la dificultad respecto a las condiciones geográficas, pero se mostró optimista en el desempeño de su equipo para conseguir un marcador positivo en calidad de visitante con el objetivo de seguir en carrera por el Torneo Apertura.

“Es un momento importante, de transición en el club, trataremos de seguir por esta racha de triunfos y tratar de seguir ayudando a los muchachos para que puedan sentirse cómodos en el campo. Todos los partidos tienen una historia distinta y seguramente jugar a ese nivel de altura es mucho más complicado, pero la verdad el grupo está bien. Hay un buen equipo y nosotros lo sabemos, los chicos lo saben y después es solo asumir ese momento. Como siempre digo, esto siempre será un juego, hay que disfrutarlo y hacer las cosas que corresponden para estar cerca al resultado”, afirmó.

La publicación de Universitario previo al duelo ante Binacional por la Liga 1 2025

Respecto a las ausencias por lesión que ha sufrido en equipo en el sector defensivo y el mediocampo, el multicampeón con la ‘U’, restó importancia y ponderó la confianza que ha adquirido el plantel.

“También está Aldo Corzo y Rodrigo Ureña. La verdad esas son cosas normales cuando hay seguidilla de juegos (partidos) Nosotros estamos yendo con mucha confianza y sabiendo que el equipo estará bien representado. El equipo viene bien, los jugadores vienen bien. El último partido contra Melgar fue una inyección anímica importante para el grupo, para que se sepa quienes son y que a veces mantener el alto nivel, no es fácil. Yo creo que los chicos están super bien y con la confianza de poder hacer un buen juego ahora”, concluyó.