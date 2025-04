Nolberto Solano hizo advertencia sobre el regreso de Paulo Autuori a Sporting Cristal: “No sé cuánto pueda estar enterado sobre la Liga 1″

El exjugador se refirió a la contratación del brasileño como nuevo DT 'celeste'. (Ovación)

Paulo Autuori fue el elegido para asumir la dirección técnica de Sporting Cristal luego de la salida del argentino Guillermo Farré. El gerente deportivo Gustavo Zevallos se inclinó por el entrenador brasileño, debido a que ya sabe lo que es estar en el cuadro rimense e incluso campeonar en el balompié peruano.

En ese sentido, Nolberto Solano -exjugador con pasado por el elenco ‘cervercero’- opinó sobre el regreso de Autuori en una reciente entrevista con Radio Ovación. En primera instancia, el popular ‘Maestrito’ destacó la labor de los directivos y aseguró que eligieron al exAtlético Nacional por su recorrido.

“Hay gente con mucha identidad, Julio César creo que está trabajando, conozco a Gustavo Zevallos, que es un gran gerente, esa decisión habrá sido del lado de sus pergaminos, si vemos sus pergaminos, de hace 20 años o 15 años, por eso llegó a Perú, nos dirigió en la selección”, exclamó en el programa ‘Negrini a saber’.

Paulo Autuori se convirtió en el nuevo director técnico de Sporting Cristal.

A la par de sus elogios, Solano no evitó en hacer una advertencia sobre el presente de Paulo. Y es que, de acuerdo a las palabras del exmediocampista nacional, el brasilero podría no conocer mucho sobre los jugadores que se encuentran en la escuadra de La Florida y los diferentes factores que involucra el competir en la Liga 1.

“Hace tiempo que le he perdido el radar, porque terminó siendo gerente deportivo, entonces no sé si habrá estado dirigiendo últimamente, si lo han elegido es una estrategia, por la experiencia, por lo que ha ganado con Cristal, no sé cuánto pueda estar enterado del equipo, no sé cuánto pueda estar enterado de la liga peruana, él vino con un equipo en una Libertadores hace tres o cuatro años”, añadió.

Finalmente, el exjugador de la selección peruana afirmó que espera que le vaya de la mejor manera a Paulo Autuori en este nuevo desafío, ya que como consecuencia Sporting Cristal podrá salir de la crisis -sea deportiva o institucional- en la que se encuentra a estas alturas de la temporada.

“Sin duda, es un club que le tengo cariño y respeto, porque me abrió las puertas para ser profesional, la pasa muy bien, siempre estará en mi corazón, ojalá que Paulo le pueda dar un rumbo, es otro equipo, son jugadores nuevos, está en una etapa media complicada, pero seguramente su experiencia le pueda dar el timón para que lleguen a sus objetivos”, sentenció.

Nolberto Solano opinó sobre el regreso de Paulo Autuori a Sporting Cristal.

El debut de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Paulo Autuori llegará a Perú en las próximas horas, pero no asumirá de inmediato la dirección técnica de Sporting Cristal. El equipo ha estado siendo guiado por la dupla conformada por Julio César Uribe y Jorge Soto, y todo indica que ellos se encargarán del próximo encuentro de los ‘celestes’ en la Liga 1 2025.

Esto significa que el entrenador brasileño no estará al mando en el partido frente a Alianza Atlético, programado para el sábado 19 de abril. Sin embargo, sí estará presente en el compromiso ante Cerro Porteño por la tercera jornada de la Copa Libertadores, que se disputará el jueves 24 en el estadio Nueva Olla. Su debut oficial se dará exactamente en una semana.