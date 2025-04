De valer 5 millones de euros en Santos de Brasil a buscar minutos en Cienciano para salvar su carrera: la debacle de Christian Cueva.

Christian Cueva ha sido más noticia por hechos fuera de una cancha de fútbol, que dentro de una de ella. Y es que su relación sentimental con Pamela Franco ha generado que su nombre suene más en colaboraciones musicales y también en otros casos que lo involucran con la actual madre de sus hijos, Pamela López. Pero este bajón del mediocampista peruano no viene de ahora, sino de mucho antes. En ese sentido, conoce cuánto ha decaído el valor de mercado del jugador de Cienciano.

Para empezar, es importante recalcar que la mejor valoración de ‘Aladino’ a lo largo de su trayectoria fue cuando transitó entre Krasnodar de Rusia y Santos de Brasil en 2018, alcanzando los 5 millones de euros (alrededor de 21 millones 240 mil soles), de acuerdo con el portal estadístico, Transfermarkt.

Christian Cueva tuvo un corto paso en Santos de Brasil en 2019. - créditos: Santos FC

Sin embargo, la cifra decreció cuando militó en Pachuca de México e incluso en su etapa en Yeni Malatyaspor de Turquía. De ahí ascendió con su traspaso a Al Fateh de Arabia Saudita. En el Medio Oriente llegó a los 2,7 millones de euros (aproximadamente 11 millones 470 mil soles) hasta mitad de 2021.

Desde esa fecha hasta la actualidad, considerando su accidentado paso por Alianza Lima, el valor de mercado de Christian Cueva ha descendido notoriamente. En medio de ese lapso, ha estado sin equipo por una grave lesión a la rodilla derecha, aunque el técnico de la selección peruana de turno, Jorge Fossati, lo llevó a la Copa América 2024 sin haber tenido ritmo de competencia.

Hasta que, recién en agosto de ese año, el nacido en Huamachuco fichó por Cienciano, bordeando un registro de 350 mil euros (alrededro de 1 millón 480 mil soles). En el segundo semestre de 2024, el talentoso volante disputó solo ocho partidos, en lo que anotó un gol en la Liga 1.

No obstante, la última actualización de Transfermarkt (3 de abril de 2025), Cueva Bravo ha sufrido un descenso en su cotización y ahora vale 275 mil euros (aprox. 11 millones 680 mil soles).

El descenso del valor de mercado de Christian Cueva desde Santos de Brasil hasta su actualidad en Cienciano. - captura: Transfermarkt

Christian Cueva y su duro presente en Cienciano

En lo que va de 2025, Christian Cueva ha disputado seis compromisos y acumula una anotación (de penal contra ADT). Sin embargo, el hecho de no haber estado en su mejor forma física hizo que se pierda las últimas convocatorias de Cienciano.

Con la salida del DT Cristian Díaz, ahora podría tener más minutos. Pero antes de su partida, el exseleccionado peruano confesó que pronto volverá a las canchas y su regreso podría darse el sábado 19 de abril ante Sport Boys en el Callao.

Christian Cueva volvería a tener minutos en Cienciano tras la salida de Cristian Díaz.

Christian Cueva y su altercado con periodista por poco aporte en Cienciano

Luego de la última derrota de Cienciano por 1-0 de local ante Alianza Universidad, Christian Cueva habló con la prensa y tuvo un cruce con un periodista.

“¿El apoyo desde la banca es de un jugador importante?”, le preguntó, a lo que el jugador respondió que “estuve en el calentamiento apoyando a mis compañeros. Luego me fui arriba para ver el partido. Me gustaría estar en la tribuna con la gente, hinchando y todo. ¿Está mal eso?”.

El comunicador recalcó que un futbolista de su categoría debería estar en la cancha y no en la tribuna. En tanto, el menudo mediocampista expresó: “¿Y el resto no es importante? Si es así, todos estamos aptos para jugar. Yo siempre voy a prepararme, voy a seguir. La onda con mis compañeros y el cuerpo técnico es la mejor, no le busquen cinco pies al gato, todo está bien”.

De la misma manera, descartó cualquier altercado con algún directivo del ‘papá'. “¿Riña con Zoe Ganoza? Yo te voy a hacer una pregunta, ¿quién te dice eso? ¿Por qué me preguntas eso? Es por algo, me estás preguntado por algo. Porque lo has escuchado me preguntas. Siempre hay que averiguar, indagar. Con nadie (he tenido una pelea), ni con Zoe Ganoza, ni con el entrenador”, precisó.

Tras la caída con Alianza Universidad en Cusco, 'Aladino' tuvo una discusión con un comunicador que le cuestionó su poco aporte en el 'papá'. (Video: Entre Bolas)