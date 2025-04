Diego Rebagliati reveló por qué Fabián Bustos se fue de Universitario rumbo a un Olimpia en “crisis”

En los últimos días, el fútbol peruano se vio sacudido por una noticia inesperada: la salida del entrenador Fabián Bustos de Universitario de Deportes. El DT de 56 años, que consiguió el bicampeonato con el club en el año de su centenario, deja un equipo que se perfilaba para alcanzar su tercer título consecutivo.

El técnico argentino aceptó una oferta de Olimpia de Paraguay y decidió cambiar de rumbo a su carrera profesional. En ese sentido, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, dio cuentas de las razones que motivaron la decisión de migrar al balompié guaraní mientras se desarrollaba el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El exjugador de Sporting Cristal aclaró que la opción de Bustos se plasma en realidad pese al momento complicado que atraviesa la escuadra paraguaya en diferentes ámbitos. “Creo que lo de Olimpia ha sido la excusa perfecta, la oferta es mejor desde lo económico, pero se va a un equipo con una crisis institucional y deportiva. Deja un lugar donde dice que nunca lo han tratado mejor”, aseguró en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Universitario le dedicó un video de despedida al técnico Fabián Bustos

Los motivos de la salida de Fabián Bustos

Rebagliati reflexionó sobre la postura de Bustos ante las criticas del los hinchas y la prensa por el juego del equipo, los resultados y el desempeño de los fichajes de la presente temporada, como es el caso del atacante Diego Churín. También, apuntó a la sanción de las cuatro fechas de suspensión y una multa por su celebración del gol del empate de Universitario ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

“Creo que la tolerancia a la crítica de Bustos es chiquitita, no es muy grande. Y encontró en la sanción la excusa perfecta, una sanción injusta mal puesta y desatinada, la excusa perfecta para cargar con todo lo que nos tiene hartos en el fútbol peruano. Lo que nos contó Bustos ayer (martes 15) no es una novedad”, aseguró.

Otros aspectos que fueron determinantes para la salida de Fabián Bustos, según el ahora periodista deportivo, fueron las derrotas ante River Plate de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador por el torneo de Conmebol. A ello, se suma la propuesta atractiva desde los económica del ‘decano’ y el rechazo a las críticas, falta de apoyo, del hincha ‘merengue’. Inclusive, aceptó que la reacción del administrador del club, Jean Ferrari, ante la decisión del DT también pudo tener influencia.

“No es que a nosotros no nos importe, lo hablamos a cada rato. Se juntaron la oferta de Olimpia, los cuestionamientos en la ‘U’, la crisis del fútbol peruano, la sanción y los dos partidos perdidos en Copa (Libertadores). Armas ese combo y, después, cada uno le da el peso que quiera, pero terminó siendo una decisión. No es un detalle menor lo que dice Diego Penny que a Jean Ferrari no le mueve el piso nadie”, aseguró.

Universitario vs Binacional. partido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Próximo partido de Universitario

El cuadro ‘merengue’ sigue en carrera por el Torneo Apertura tras vencer al líder Melgar en el estadio Monumental. Tras la salida de Bustos, se informó que Manuel Barreto y Piero Alva asumirán de manera interina la dirección técnica del equipo para el duelo ante Binacional del próximo viernes 18 de abril en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca desde las 17:30 horas.

La administración de Universitario se mantiene en la búsqueda del reemplazante de Bustos y se conoció que una de las opciones más cercanas en el regreso del uruguayo Jorge Fossati, quien logró el título del 2023 y posteriormente decidió dirigir a la selección peruana. Además, existe interés en el DT peruano, Juan Reynoso y se mencionó el nombre del argentino Daniel Garnero, exseleccionador de Paraguay.