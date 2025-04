Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Falta poco para conocer a los equipos que clasificarán a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025. Los cuartos de final se definirá este fin de semana con los partidos de vuelta, donde Alianza Lima, Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Regatas Lima, Circolo Sportivo Italiano, Rebaza Acosta y Atlético Atenea lucharán por asegurar su boleto a la próxima instancia.

Las ‘blanquiazules’, ‘pumas’, chorrillanas, y las ‘santas’ lograron imponerse en la ida y tienen la primera opción para instalarse en la ronda decisiva rumbo al título nacional. Las vigentes campeonas le ganaron por 3-0 a la escuadra de Pueblo Libre con parciales de 25-12, 25-16, 25-21.

Mientras que las ‘cremas’ hicieron lo suyo con las ‘chalacas’ por 3-1 con sets de 25-17, 19-25, 25-18, 25-17. Por su lado, las de Santa Anita derrotaron a las ‘diosas’ por 3-0 con parciales de 25-17, 25-11, 25-20. Y finalmente, las ‘celestes’ se impusieron por 3-1 ante Soan con juegos de 25-16, 25-20, 21-25, 25-19.

“El mensaje de que podemos avanzar a semifinales va para nosotras mismas, para darnos cuenta que sí se puede y que tenemos un buen equipo que está hecho para grandes cosas. Ahora, con la ayuda del profe, todo va por el camino correcto. Facundo nos pide mucho que nos divirtamos, obviamente siguiendo los consejos que él nos da, las indicaciones técnicas y tácticas. El equipo está volviendo a encontrar el camino y volviendo a encontrar la felicidad, el triunfo también”, apuntó Clarivett Yllescas en conversación con el medio ‘Dosis de Voleibol’.

Las 'blanquiazules' derrotaron 25-21 y se quedaron con el partido 3-0 en sets. (Video: Movistar Deportes).

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025

Sábado 19 de abril

- Atlético Atenea vs Universidad San Martín (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

Domingo 20 de abril

- Deportivo Soan vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

- Rebaza Acosta vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

Programación de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025. Crédito: FPV

¿Qué pasa si una llave queda igualada?

Se llevó a cabo los cuartos de final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025 y la llave se define este fin de semana. El formato de la competencia indica que si un equipo gana los dos encuentros pasa automáticamente a las semifinales, pero si no una escuadra se queda con el primer cotejo y el otro el segundo, se procederá a definir la serie en un ‘extra game’.

Es decir, se jugará un tercer enfrentamiento para desempatar la llave. Y las semifinales se llevarán a cabo de la siguiente manera: el ganador de Universidad San Martín vs Atlético Atenea se medirá con el que saque una victoria entre Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano. Y la otra llave se determinará con los equipos triunfantes del Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta y Regatas Lima vs Deportivo Soan.

Una vez definido los cuartos de final y se procederá a jugar a las semifinales. Luego se llevarán a cabo la final para determinar al campeón, y mientras tanto se realizará encuentros para definir los lugares del quinto al séptimo lugar en la clasificación del torneo.