Agente de Jorge Fossati contactó a Jean Ferrari para que DT regrese a Universitario y se llevó curiosa postura del club como respuesta

Universitario de Deportes se quedó sin técnico desde el lunes 14 de abril luego de que Fabián Bustos decidiera marcharse a Olimpia de Paraguay a través de una curiosa cláusula de rescisión. Y más allá de lo que esta noticia trajo consigo, la directiva de la ‘U’ se ha puesto manos a la obra para encontrar a su reemplazo. De hecho, uno de los nombres que suena con fuerza es el de Jorge Fossati, que está libre tras desligarse de la selección peruana. En ese sentido, se conoció que el entorno del entrenador uruguayo se contactó con Jean Ferrari para un eventual retorno y recibió una sorpresiva respuesta.

Esto se dio a conocer en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, donde Pedro García contó detalles de la llamada entre Pablo Betancourt, representante del ‘Flaco’, con el administrador ‘merengue’. “Tengo bien sabido que, evidentemente, cuando un técnico se va, hay llamadas, llaman a Ferrari. Varios representantes que mandan CV’s o para iniciar un diálogo. ¿Betancourt se llama, no? El representante de Fossati. Ayer lo llamó a Ferrari”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, el periodista relató cómo fue esa conversación. “El tenor de la llamada fue... ¿Cómo es, no? Uno llama a otro, y un tercero que no estuvo ahí se entera. Ninguno de los dos me lo contó. Betancourt llamó a Ferrari a decirle que, por si acaso, Fossati está (disponible). Yo creo que el ‘Nono’ viene a Lima, pero de que se toma el avión, se lo toma. Ganas tiene y fuego interno también”, comentó.

La última experiencia de Jorge Fossati fue en la selección peruana, donde no pudo levantarla en las Eliminatorias 2026. - créditos: Agencias

Jean Ferrari sobre el ofrecimiento de Jorge Fossati en Universitario

De acuerdo con Pedro Eloy, Jean Ferrari había agradecido el interés del agente de Jorge Fossati, aunque remarcó que no es una preferencia debido a que el experimentado estratega no salió bien de Universitario a finales de 2024 y se mantiene una desazón.

“La otra parte es que Ferrari quiera, y tengo entendido, que no necesariamente. Tengo entendido que ‘bacán, gracias por la información, pero no es prioridad’. Tengo entendido que todavía permanece una molestia, no sé si de Ferrari o de la ‘U’ como equipo (los dirigentes), una incomodidad, porque Fossati se fue ‘a lo Bustos’, pero a fin de año y siendo campeón. Muchos abrazos y muy emotivo todo, pero los ca...ó. Yo creo que tiene un sentimiento por los jugadores, los quiere, a alguno lo mejoró, y que le da pena irse de la ‘U’, pero igual los ca...ó (Bustos)”, declaró.

Asimismo, el exreportero de Movistar Deportes mencionó que el fastidio que, en su momento, el mandatario de la ‘U’ lo reveló que sintió. De ahí que una vuelta sería poco probable.

“Sí jodió en la ‘U’, el hecho de que Fossati, campeón a puertas del centenario, se fuese a la selección. No lo opino, lo sé. Puede haber otras cosas”, añadió.

Jorge Fossati se coronó campeón nacional con Universitario en 2024. - créditos: Universitario

¿Jugadores de Universitario aceptarían el regreso de Jorge Fossati?

Otro de los panelistas de dicho espacio digital, Horacio Zimmermann, contó que pudo conversar con dos jugadores de Universitario y le confesaron que están abiertos al retorno de Jorge Fossati, pese a su dura metodología de trabajo.

“Hablé con un par (de jugadores) y me dijeron ‘que venga. Nos conoce, lo conocemos. Sabemos que es una dinámica distinta porque entrena de tarde, las charlas demoran bastante, y un poco que eso desgastó al plantel. Igual ganaban y jugaban, no tuvo momento bajo”, acotó.

El presente de Jorge Fossati

Por ahora, Fossati Lurachi se encuentra sin equipo y a la espera de hallar una oportunidad. Sin embargo, en este tiempo, ha aprovechado para brindar diversas entrevistas, en las que lanzó duros comentarios contra los dirigentes de la FPF y también aseguró que el fixture de la selección peruana era complicado para pelear la clasificación al Mundial 2026.