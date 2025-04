Diego Rebagliati postuló a histórico jugador de Sporting Cristal para asumir como entrenador ‘celeste’: “No se dejará manipular y dirá lo que piensa”

Estos fueron los argumentos del panelista deportivo en 'Al Ángulo'. (Video: Movistar Deportes).

Sporting Cristal vive un momento crítico entre lo deportivo y el marcado descontento de sus fanáticos con la actual dirigencia presidida por Joel Raffo. Los simpatizantes del cuadro ‘cervecero’, incluso, se han organizado para acordar la drástica decisión de no asistir a las gradas del Estadio Alberto Gallardo. Y en medio de todo eso, sacaron al entrenador Guillermo Farré por malos resultados.

En ese sentido, el panelista deportivo Diego Rebagliati reveló qué entrenador debería asumir Sporting Cristal por su identificación con el club, pese a su falta de experiencia como estratega de un equipo profesional.

“A mí me parece que el técnico ideal para Cristal hoy sería [Jorge] Cazulo. Si bien es una apuesta porque no tiene experiencia, no sería la primera vez que alguien sin experiencia lo logre hacer bien. Cazulo ha dejado claro que es un tipo que entiende de esto, que está preparado. Ha dirigido la reserva y ha trabajado con ellos”, expresó Rebagliati en el programa ‘Al Ángulo’.

“En el primer año campeonó con la reserva”, recordó el también exfutbolista de los ‘rimenses’ sobre el título que consiguió el ‘Piki’ al consagrarse en el Torneo de Reservas 2023. Días después de levantar el trofeo, Cazulo y la institución anunciaron el fin de su vínculo por mutuo acuerdo.

“No sé si están dispuestos a tener a alguien como Cazulo”

Rebagliati fue enfático al señalar que Cazulo no calzaría con el perfil que busca la actual dirigencia de Sporting Cristal. Más allá de lo futbolístico, el comentarista deportivo precisó que la personalidad del ‘charrúa’ sería incómoda para los directivos de la administración ‘bajopontina’.

“Tiene un comando técnico conformado. Conoce el club de dentro. Los jugadores lo conocen y saben quién es. Pero no sé si están dispuestos a tener a alguien como Cazulo. Porque Cazulo está bastante lejos de ser una persona que vaya a dejarse manipular o manejar. Va a decir lo que piensa. Siempre va a poner por encima de verdad los intereses del club y por encima de los intereses de él. Tienen que estar preparados para eso”, sostuvo.

Cazulo podría reconciliar al club con la hinchada

“También creo que al hincha lo pondrían en una disyuntiva complicada. Yo no veo al hincha joven de Cristal, sobre todo, que está tan agradecido con esos cinco títulos del ´Piki’, dándole la espalda en su partido debut como técnico”, agregó Rebagliati.

Los fanáticos de los ‘celestes’ cumplieron con su anuncio de no asistir al Estadio Alberto Gallardo. En el último compromiso ante Cusco FC, las tribunas del recinto deportivo lucieron despobladas y con un marco inusitado debido al fastidio por las decisiones dirigenciales.

“Si el siguiente partido de Cristal como local el técnico es Cazulo, el hincha tendría que evaluar si va a trasladar la crisis con los dueños a una persona que quiere tanto como Cazulo”, complementó el ex director deportivo de los ‘cerveceros’ entre 1999 y 2007.

El idilio entre Jorge Cazulo y Sporting Cristal

Jorge Cazulo llegó al fútbol peruano en 2010 para defender la camiseta de la Universidad César Vallejo. Sus actuaciones en el club ‘poeta’, le valieron que Sporting Cristal ponga sus ojos en él. En 2012 llegó al cuadro del Rímac. La contratación salió más que exitosa, puesto que el ‘Piki’ se coronó campeón nacional en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. Es decir, cinco títulos en diez años.

En 2021, se unió al proyecto de menores de Sporting Cristal. Al siguiente año, conquistó la Copa Generación Sub 18 y en 2023, lideró a sus dirigidos hacia la obtención del Torneo de Reservas 2023 tras vencer a Universitario de Deportes en la final. Luego de conseguir ese título, la escuadra ‘celeste’ anunció que el ‘charrúa’ dejaba la institución por mutuo acuerdo.

Técnico Jorge Cazulo ganó premio al mejor técnico del Torneo de Reservas 2023

“Agradecemos sincera y profundamente a Jorge por todos estos inolvidables años; por su inigualable entrega, compromiso y pasión, que son ejemplo del amor verdadero hacia nuestros colores y le deseamos los mayores éxitos en su futuro profesional”, despidió el ‘Cervecero’ a uno de sus figuras más emblemáticas de su historia.