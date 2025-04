Alianza Lima presentó reclamo a FPF contra Fabián Bustos por polémica celebración en clásico: “Incitó a la violencia y provocó al público”

Fabián Bustos fue punto críticas tras la polémica celebración que realizó con el gol de José Rivera en el Alianza Lima vs Universitario de Deportes, el pasado sábado 5 de abril. El técnico argentino se dejó llevar por la euforia y se agarró las orejas mirando a la tribuna de los ‘blanquiazules’, esa acción se tomó una provocación y fue duramente cuestionado. La anotación del ‘Tunche’ en los descuentos cerró el empate 1-1 en el estadio Alejandro Villanueva, y sirvió para que los ‘cremas’ sumen un punto importante de visita.

El DT de la ‘U’ fue increpado por Fernando Gaibor, quien tomó el festejo como una provación, pero se defendió de la siguiente manera: “¿Me están insultando todo el tiempo y no puedo festejar el gol? No falto el respeto”. Sin embargo, ese impasse no quedó ahí porque la directiva victoriana decidió presentar un reclamo oficial ante la Federación Peruana de Fútbol. Los ‘íntimos’ esperan que el estratega sea severamente castigado por su accionar, y la respuesta del máximo ente del balompié nacional se dará en los próximos días.

“Alianza Lima presentó reclamo ante Comisión Disciplinaria por la celebración de Fabián Bustos en el clásico. Dentro del oficio elaborado, club blanquiazul califica que el DT de Universitario “incitó a la violencia y provocó al público”, informó Kevin Pacheco, periodista de RPP, en sus redes sociales.

