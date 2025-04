Diego Romero esperó 11 partidos para ser titular con Banfield: realizó atajadón para salvar a su equipo y avanzó en Copa Argentina 2025

Alianza Lima vs Libertad EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 Los ‘blanquiazules’ quieren ganar en su debut de la fase de grupos del certamen Conmebol. Para ello puso a su mejor once, aunque los paraguayos no se la dejarán fácil, pues no pierden en lo que van del año. Sigue las incidencias del partido