Federación de Chile decidió salida de Ricardo Gareca: la increíble propuesta para no pagarle millonario monto tras fracaso en Eliminatorias 2026

La selección de Chile puede estar momentos claves en su futuro. Y es que luego de que sus opciones de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 se disminuyeran de forma considerable tras el empate en casa sin goles con Ecuador, ahora podría haber un cambio radical relacionado a Ricardo Gareca. Se trata de que el ‘Tigre’ podría estar viviendo sus últimos minutos al mando de la ‘roja’, luego de que la ANFP decidió su salida y le hará una increíble propuesta para evitar pagarle una millonaria indemnización.

Varios medios de ese país, entre ellos, ‘ADN Radio’ y ‘T13′, dieron a conocer la información de que, hoy viernes 28 de marzo, la postura de la Federación ‘sureña’ es no contar más con el entrenador argentino. De hecho, el presidente de dicha institución, Pablo Milad, tendrá una reunión con él este día para dialogar el cese de sus funciones.

“Ricardo Gareca ahora es un longevo entrenador que prepara el adiós. Pablo Milad (presidente de ANFP) viene llegando de Paraguay y hay un acuerdo en la Federación de Chile para buscar la salida de Ricardo Gareca”, dijo en primera instancia el periodita de ‘T13′.

De la misma manera, aseguró que el Gareca Nardi tiene un contrato especial, que hasta que exista posibilidades matemáticas de ir al Mundial, la Federación de Chile tendría que pagarle 1,3 millones de dólares de su cláusula de rescisión. En caso contrario, seguirá en el cargo.

“Ricardo Gareca tiene un contrato de objetivo deportivo. Si ese objetivo no se puede cumplir, que es la clasificación a la Copa del Mundo, no hay más, no hay contrato que lo pueda sostener. Como todavía hay una opción irreal, pero matemática, se sostiene su contrato. Como el contrato equivale a más de 220 millones de pesos mensuales, si la Federación lo quiere despedir, tiene que pagarle 1,3 millones de dólares. No hay plata, no lo van a hacer”, indicó.

La increíble propuesta de la Federación de Chile a Ricardo Gareca

Ahí fue cuando el comunicador del mencionado medio contó la increíble propuesta que plantean desde la Federación de Chile para prescindir de Ricardo Gareca sin tener que pagar su millonaria cláusula.

“La Federación le va a hacer una propuesta ‘Señor Gareca, le ofrecemos pagarle un par de meses de contrato para que usted se vaya’. Va a estar en Gareca si arriesga a quedar sin nada en la más probable eliminación matemática en junio o persistir hasta el final en su decisión de tener el contrato”, precisó.

Eso no fue todo, ya que cuando se encontraba al final del segmento, dejó una contundente frase al ‘Flaco’: “Gareca tiene muchos millones, muchas millas porque ha viajado tanto, y pocos puntos”.

Ahora, con esta oferta, no se sabe si el DT argentino aceptará, teniendo en cuenta que en más de una ocasión manifestó, incluso cuando dirigía a Perú, que era un respetuoso de los contratos, y que estaba siempre dispuesto a cumplirlos, a menos que le cumplan todo lo estipulado en él. Lo cierto, es que hasta el mismo Arturo Vidal no ha querido poner las manos al fuego por su continuidad y dejó al aire su continuidad.

Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile

Cabe mencionar, que Ricardo Gareca habló sobre su futuro en la selección de Chile tras el empate con Ecuador en Santiago, dando a entender que el equipo ya venía mal antes de su designación como DT.

“Yo pasaría a ser el problema si Chile viene clasificando a todos los Mundiales, si cuando asumí el equipo habría estado quinto. Pero Chile está en una situación como lo recibí. Quizás estaba un poco más arriba, pero hay que ver cuando termine la Eliminatoria”, declaró.

Asimismo, expresó su deseo de trabajar para revertir la difícil situación pese a las críticas recibidas por la hinchada y la prensa, alegando que confía en los futbolistas. “Desde que llegué a Perú, todos los procesos los inicié yo. Este (con Chile) es uno arrancado. Ahora, que me trajeron para corregirlo, por supuesto. Y yo tengo la ilusión de corregirlo (...). En este proceso bajó un escalón. Pero no es lo ideal. Yo creo que tenemos un equipo para estar mucho mejor”, sostuvo.

Decisión final de la Federación de Chile con Ricardo Gareca

Luego de la reunión que se produjo el viernes 28 de marzo, la Federación de Chile optó por continuar con los servicios de Ricardo Gareca. Esto fue confirmado por el mismo presidente, Pablo Milad, al asegurar que el ‘Tigre’ tiene fuerzas para intentar revertir la dura situación en las Eliminatorias 2026, pero también especificó que no había opción de sacarlo ante la imposibilidad de concretar traer a otro DT.

