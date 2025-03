Ricardo Gareca entraría en conflicto con la Federación de Chile por insólita cláusula de su contrato: ‘guerra’ por millonario pago económico

El 'Tigre' podría entrar en conflicto con la Federación 'sureña' y perder millonario monto de su contrato. (Video: DSports Chile)

La selección de Chile vive una de sus peores crisis deportivas de los últimos años. Y es que cayó al fondo de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas luego de la derrota contra Paraguay en Asunción por 1-0. Este resultado puso contra las cuerdas al técnico Ricardo Gareca, que no ha podido levantar a un equipo que se aleja en demasía de la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, motivo por el cual ha sido blanco de las críticas. En ese sentido, se conoció la insólita cláusula del contrato del ‘Tigre’ que lo haría entrar en ‘guerra’ con la Federación ‘sureña’.

Esta información fue dada a conocer por el periodista chileno, Marco Escobar, en el programa de DSports, ‘De Fútbol Se Habla Así', donde habló sobre el futuro del entrenador argentino en la ‘roja’, a la que no ha podido darle un impulso para aferrarse al sueño mundialista.

Evidentemente, está el factor económico que cumple un rol importante para que el máximo organismo del balompié de ese país decida sacarlo, pero hay otra clave que podría destrabar este panorama y no tiene que ver, necesariamente, con el resultado que obtenga frente a Ecuador en Santiago el martes 25 de marzo, sino con otras circustancias.

“Está el tema económico, pero se puede dar que de aquí a un par de fechas, ya matemáticamente no haya nada más que hacer. Si sacamos los cálculos, si Bolivia gana los dos partidos que siguen, el de este y el de junio, y Chile pierde, la Bolivia nos va a sacar 10 puntos quedando 9 en disputa. O sea, el partido contra Argentina, se puede activar esta clausula que está en el contrato de Ricardo Gareca en donde ya no hay nada más que hacer, hasta aquí llega”, indicó el comunicador.

Ricardo Gareca no pudo encontrar respuestas de los jugadores chilenos en la derrota ante Paraguay en Asunción. - créditos: REUTERS/Cesar Olmedo

La millonaria indemnización de la Federación Chilena si despide a Ricardo Gareca

Esto supone un problema para Ricardo Gareca, ya que si bien su contrato fue estipulado cuando lo firmó en enero de 2024, no habría pasado por su mente que Chile pudiera estar en el pozo de las Eliminatorias 2026.

Ahora, si desde la ANFP pretenden dejar de contar con sus servicios a estas alturas, le tendría que abonar la cuantiosa suma de 1,5 millones de dólares, teniendo en cuenta que aún quedan varias jornadas para que culmine el proceso clasificatorio y, por ende, también su vínculo inicial.

Pablo Milad, presidente de la Federación Chilena, ya avisó luego de la derrota con Paraguay, que la continuidad del exentrenador de Perú se analiza partido a partido.

Ricardo Gareca sobre su futuro en la selección de Chile

En la previa del cotejo con Ecuador, Ricardo Gareca fue consultado por mantenerse en el cargo como DT de Chile, como lo expresó antes de la doble fecha FIFA de marzo.

“Lo que menos quiero es una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol. Lo que he manifestado es un deseo. Estoy muy cómodo, me atienden bien. Me gusta el país, los jugadores que hay. Respecto de eso, es un deseo personal. Lo que quiero es sacarme este partido de encima. Entiendo la presión que hay. Lo que quiero es que reine un ambiente tranquilo, bien. Y que podamos desarrollarnos con tranquilidad. No veo otro escenario”, precisó.

Asimismo, reconoció que con su cuerpo técnico ha hecho una autocrítica por el duro momento en las Eliminatorias 2026. “Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas (...). El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, añadió.

El 'Tigre' respondió su sentir sobre seguir al mando de la 'roja' en la previa del duelo con Ecuador en Santiago. (Video: ESPN Chile)