Ricardo Gareca recordó a Perú para restarle culpa al desastroso presente de Chile en Eliminatorias: “Yo no vine a una selección clasificada”

Todo esto luego de amargo empate con Ecuador por Clasificatorias. (Video: TNT Sports)

La selección de Chile tuvo una noche para el olvido tras igualar sin goles frente a Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. Todas las críticas, claro, cayeron sobre Ricardo Gareca, quien no ha podido cambiarle la cara al duro momento que atraviesa la ‘roja’ en el torneo Conmebol.

El ‘Tigre’ no solo tuvo que responder a la ácida prensa local, sino también enfrentó los abucheos de los hinchas chilenos en los últimos minutos del duelo contra los ecuatorianos en el Estadio Nacional de Santiago. Sobre esto, el DT también se refirió en conferencia de prensa post partido.

Por otro lado, cuando le hablaron de su trabajo y los malos resultados que se vienen dando en Eliminatorias 2026, Ricardo Gareca recordó que Chile no viene clasificando a los últimos Mundiales y que él llegó cuando el equipo ya estaba compitiendo. Asimismo, mencionó a Perú para graficar su explicación.

“Yo pasaría a ser el problema si Chile viene clasificando a todos los Mundiales. Yo pasaría a ser el problema si cuando asumí el equipo habría estado quinto. Pero Chile está en una situación como lo recibí. Quizás estaba un poco más arriba, pero hay que ver cuando termine la Eliminatoria”, lanzó el argentino.

“Yo no vine a una selección clasificada. Chile no ha levantado. Vine con expectativas en un proceso que había arrancado”, insistió Ricardo Gareca ante el asombro de los presentes, quienes murmuraron luego de sus sorprendentes declaraciones.

Tras ello, señaló su situación en Chile no es el mismo que vivió con la selección peruana. “Desde que llegué a Perú, todos los procesos los inicié yo. Este (con Chile) es uno arrancado. Ahora, que me trajeron para corregirlo, por supuesto. Y yo tengo la ilusión de corregirlo”, apuntó.

“Por eso la gente se manifiesta. Por eso están las críticas que están. No tengo problemas con eso. Yo las acepto”, sostuvo sobre la dura reacción de los aficionados chilenos en su contra luego de otro lamentable resultado para la ‘roja’ en Eliminatorias 2026.

“No es que Chile venga siendo un fenómeno desde hace 8 años. Desde ese tiempo, ahora, no está bien. En este proceso bajó un escalón. Pero no es lo ideal. Yo creo que tenemos un equipo para estar mucho mejor”, cerró con todo Ricardo Gareca en la sala de prensa.

Empate amargo y sin goles en Santiago. (Video: Movistar Eventos).

Ricardo Gareca se aferra al cargo en Chile

En cuanto a la continuidad de Ricardo Gareca, algo que hinchas y prensa local piden, el ‘Tigre’ ya indicó innumerables veces que se quedará al mando hasta el final de su contrato. Incluso pretende iniciar el próximo proceso, si la Federación de Chile lo permite. Todo esto viene generando todo tipo de reacciones en el medio.

“A mí me gusta enfrentar las situaciones. Y me gusta estar en esta situación. Si hay que descomprimir, no hay proceso que dure. El que venga tendría que ganar todos los partido”, apuntó el exentrenador de la selección peruana.

“Yo no inicié este proceso. El proceso ya estaba iniciado. Intenté corregir. En algún momento hay que sostener. Y no sé si seré yo el indicado. De parte nuestra nos gustaría poder terminar y quedarme para iniciar un proceso”, argumentó el también exfutbolista argentino.

“Con este criterio, de cada vez que se pida algo, hay que descomprimir, entonces que venga otro... no lo creo. ¿Produce un alivio cada vez que viene otro técnico? Bueno”, acotó.

Lo cierto es que Chile es último en las Eliminatorias 2026 y quedó a 5 puntos del repechaje, que de momento le pertenece a Venezuela tras su victoria ante Perú. Y su próximo rival será Argentina en Santiago.