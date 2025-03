“No nos robaron, no seamos llorones”: la contundente postura de Pedro García sobre el polémico arbitraje en la derrota de Perú ante Venezuela

La selección peruana cerró una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026 de la peor manera. La ilusión que se había ganado al superar 3-1 a Bolivia se disipó con la derrota por la mínima diferencia ante Venezuela en condición de visitante. Un resultado que -sin duda alguna- la puso al borde de la exclusión del próximo Mundial.

El aspecto futbolístico ha quedado de lado en las últimas horas post caída ante la ‘vinotinto’, desplazado por la actuación del árbitro Cristián Garay en el estadio Monumental de Maturín. El referí chileno se convirtió en protagonista al cobrar un penal a favor de los locales y emplear el VAR para anular un gol a Bryan Reyna.

El periodista deportivo Pedro García pidió no enfocarse en el aspecto arbitral en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Vamos al VAR’. Además, el exintegrante de Movistar Deportes aseguró que a Perú no le robaron en su visita a Venezuela.

“A veces para comentar un resultado, un rendimiento, un partido, hay que dejar de lado el clamor popular, en este momento se ha instalado la sensación que fue un robo, nos robaron, eso es lo que mucha gente dice, mi viejo con el que vi el partido, me lo dijo, alguna gente que me he cruzado dice ‘el árbitro’, pero esa es un cosa que es un acto de negación, no nos han robado”.

Con polémico arbitraje, la selección peruana cayó 1-0 en Maturín. (Video: Movistar Deportes).

El reportero peruano explicó su contundente postura, manifestando que la jugada del defensor Carlos Zambrano en la que termina derribando al delantero Josef Martínez dentro del área pudo no ser cobrada por el árbitro, como también existía la posibilidad de que sea penal.

“Es verdad que alguna pudo ser polémica, alguna que no se televisó, que no se vio, ya lo creo que alguna de Guerrero que no se repitió, fue algo más que creíamos que fue. El árbitro intervino en la del penal, fuimos a la repetición, es polémica, pero también pudo ser foul, la puedes discutir, esa jugada no le cobran a Brasil en el Maracaná, de repente, es una jugada de penal”, acotó.

Asimismo, el ahora comunicador de Radio Programas del Perú (RPP) expresó que el esférico sí impacta en la mano de Bryan Reyna en el gol anulado por Cristián Garay con ayuda del VAR, que pudo ser tranquilamente el empate de la ‘blanquirroja’ en el duelo clasificatorio.

“Luego el gol del empate de cabeza nuestro es una gráfica de lo que somos, es una gráfica de Perú, Carrillo resolviendo solito, poniendo una pelota de gol a la cabeza de Reyna, y en ese momento hace el gol con una carencia técnica que le permite o le impide hacer el gol limpio, choca en la mano, gol, es mano, la repetición lo revela, la cámara me permite saber que la pelota se ensucia en la mano de Reyna”, añadió.

Pedro García señaló que "no le robaron" a Perú en la derrota ante Venezuela por Eliminatorias 2026.

“No seamos llorones”

Minutos después, Pedro García sorprendió con sus palabras: “Tratar de explicar la derrota por el árbitro es un acto de negación, fuimos un equipo que no fuimos capaces de superar a Venezuela, es un apto de negación, queremos residir, vivir, cobijarnos en la posibilidad de que nos hayan robado, no seamos llorones, a veces parece que pertenecemos a un planeta llorón”.

Finalmente, cerró afirmando que Perú no tiene chances de clasificar a la Copa del Mundo. “Estamos queriendo encontrar en una explicación arbitral la frustración que entiendo que sintamos, estamos explicándonos la eliminación, por si acaso avisamos estamos eliminados del Mundial, ya está, las matemáticas no dan más”.

El periodista deportivo se refirió a los cobros arbitrales en la derrota ante Venezuela. (RPP)

Conmebol no publicó audio del VAR del penal y mano en Perú vs Venezuela

La Conmebol -organización encargada de las Eliminatorias Sudamericanas- tenía la oportunidad de esclarecer las polémicas suscitadas en el Perú vs Venezuela, publicando los audios de las jugadas del penal de Carlos Zambrano y el gol anulado a Bryan Reyna. Sin embargo, no la aprovechó y solo compartió el video de una suspuesta mano de un jugador venezolano, que pudo darle un penalti a la ‘bicolor’.

El ente sudamericano omitió la revisión del penal cometido por Carlos Zambrano y el autogol de Bryan Reyna. (Video: Conmebol)

Próximo partido de Perú

El técnico Óscar Ibáñez tendrá cerca de tres meses para mejorar y corregir ciertos factores que llevaron a la selección peruana a no sumar seis puntos. Y es que la ‘bicolor’ se medirá ante Colombia de visita y Ecuador en casa durante el mes de junio, como parte de la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.