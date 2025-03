Gol de Salomón Rondón tras polémico penal en Perú vs Venezuela por las Eliminatorias 2026

El delantero anotó desde los 12 pasos el primero de los venezolanos. (Video: Movistar Deportes).

Salomón Rondón dejó su nombre firmado en el marcador del partido entre las selecciones de Perú y Venezuela, disputado este martes 25 de marzo en el marco de la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. Después de un penal polémico en Maturín, el veterano delantero de la ‘vinotinto’ no falló desde los 12 pasos y le dio la ventaja a los locales.

En un enfrentamiento de mucha intensidad, la balanza fue inclinada a favor del combinado venezolano, después de una controvertida acción dentro del área peruana. Cuando corría el minuto 38 en el reloj, los dirigidos por Fernando Batista organizaron una gran jugada ofensiva en los últimos metros de la cancha, que culminó con el derribo de Josef Martínez.

Al notar lo sucedido, el árbitro Cristián Garay no dudó en pitar el penalti. Aparentemente, en la disputa del balón, Carlos Zambrano cometió una falta contra el jugador de la ‘vinotinto’ que cayó sobre el césped; sin embargo, los representantes de la ‘bicolor’ no estuvieron conformes con la decisión del réferi. Aunque reclamaron y pidieron que revise la jugada en el VAR, el juez chileno no acudió a la tecnología y se mantuvo firme en su sentencia.

Tras ello, Salomón Rondón se preparó para ejecutar el penal. El delantero de 35 se paró al frente de Pedro Gallese y supo aprovechar la oportunidad que se le concedió para romper la igualdad, con una efectiva definición al lado derecho de la portería que le permitió engañar al guardameta peruano y vencerlo en el mano a mano.

Salomón Rondón anotó el 1-0 de Venezuela contra Perú en Maturín. Crédito: Conmebol

Venezuela se puso arriba en el marcador con este tanto de su ‘Gladiador’ y Perú buscó igualar condiciones antes del entretiempo. La ‘bicolor’ estuvo cerca de lograr su cometido, tras un gol de Bryan Reyna en los descuentos. Sin embargo, la anotación de la ‘bicolor’ fue anulada después de que Cristián Garay así lo decida tras revisión del VAR, por una mano del extremo al cabecear.

En esta ocasión, el árbitro chileno sí optó por revisar la jugada con la tecnología, por lo que generó el fastidio de los futbolistas peruanos, que se marcharon frustrados a los camerinos al finalizar la primera mitad del duelo en Maturín. La escuadra venezolana mantuvo la tranquilidad al tener la ventaja en el marcador.

Salomón Rondón, un goleador histórico

Salomón Rondón siempre ha demostrado ser un auténtico goleador de gran categoría y ha aparecido en momentos en el que su selección más lo ha necesitado, como esta noche. El delantero sigue mejorando su cuenta personal con la ‘vinotinto’, afianzándose como el máximo artillero de su país.

De hecho, con su conquista ante Perú, el ‘Gladiador’ ya suma un total de 46 goles con la escuadra venezolana. Esta cifra la alcanzó en 117 partidos disputados con la categoría absoluta. Ahora, espera mantenerse así para los desafíos venideros de las Eliminatorias 2026, consciente de que su nación tiene altas posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Salomón Rondón anotó el 1-0 a favor de Venezuela ante Perú por Eliminatorias 2026.

Hay que tener en cuenta que el aporte de Salomón Rondón en este clasificatorio sudamericano está siendo significativo para Venezuela. Ya son cuatro goles del delantero con la ‘vinotinto’ en el actual proceso rumbo a la cita mundialista en Norteamérica: también le marcó a Paraguay, Chile y Argentina en anteriores jornadas.

Cabe mencionar que el equipo dirigido por Fernando Batista tendrá retos complicados en el cierre de las Eliminatorias. En el mes de junio, recibirá a Bolivia y luego visitará a Uruguay. Para septiembre, tendrá que medirse contra Argentina, ya clasificado, en condición de visitante y luego jugará en Maturín contra Colombia para finalizar la competencia.