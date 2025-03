Fernando Gago fue consultado por la eliminación ante Alianza Lima por Copa Libertadores y dio firme respuesta: “No somos los peores por perder un partido”

El DT 'xeneize' abordó el terrible desenlace ante los 'blanquiazules' por el torneo de Conmebol. (Video: ESPN)

Han pasado casi dos semanas desde que Alianza Lima dio el golpe a nivel internacional y eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, desde el lado del club ‘xeneize’ siguen recordando este duro desenlace. Ander Herrera ha sido uno de los más autocríticos de un equipo donde el principal señalado fue el técnico Fernando Gago. Pero desde aquel 25 de febrero hasta la fecha, el conjunto ‘gaucho’ lleva dos victorias seguidas en la Liga Profesional Argentina. En ese sentido, el ‘Pintita’ fue consultado por la caída ante los ‘blanquiazules’ luego de la goleada de visita por 3-0 sobre Central Córdoba.

En conferencia de prensa que se llevó a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades, un periodista hizo una reflexión sobre lo sucedido en La Bombonera contra los ‘íntimos’ y le preguntó si es que pudo hablar con sus dirigidos por este giro en cuanto a resultados.

“Tú conoces muy bien el mundo Boca. Hay que olvidarse definitivamente lo que pasó el 25 de febrero, la eliminación ante Alianza Lima para construir. Hoy (el viernes 7) conseguiste algo que desde hace mucho tiempo, desde el ‘Negro’ Ibarra cuando era DT de Boca, la quinta victoria consecutiva. Hay que dejar todo lo que pasó de lado. ¿Eso también lo hablas con el plantel?”, cuestionó el comunicador.

La eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en La Bombonera remeció la situación de Fernando Gago como DT de Boca Juniors. - créditos: AP Foto/Gustavo Garello

La respuesta de Fernando Gago sobre la eliminación ante Alianza Lima

Ahí fue cuando Fernando Gago dejó en claro que la eliminación ante Alianza Lima en la tanda de penales quedó en el pasado y que la única manera de superarla es ganando partidos y títulos.

“No se puede volver el tiempo atrás, no tenemos esa posibilidad. Tenemos que seguir buscando lo que se viene para adelante. La única manera es tratar de ganar todos los partidos, obtener un título, de seguir en esa postura de lograr algo importante en el club, tanto los futbolistas y todo lo que es dentro del club”, comentó.

Desde la fecha de dicho compromiso, Boca Juniors pudo volver a la senda de la victoria con dos resultados positivos ante Rosario Central (1-0) y Central Córdoba (3-0). No obstante, el estratega de 38 años enfatizó que ahora no son los mejores ni ante los ‘aliancistas’ fueron los peores.

“Después, hay un camino que yo entiendo que es trabajar. No somos los mejores por ganar cinco partidos, ni somos los peores cuando perdamos uno. Hay que tratar de buscar siempre tener un equilibrio y una humildad y la sensación de un equipo de trabajo. Veo a los chicos entrenar en la semana y tiene una gran predisposición. Ese es el camino a seguir”, sostuvo.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Ferndando Gago sobre sequía del gol de Edinson Cavani

En Argentina todavía se recuerda la insólita falla de gol que Edinson Cavani tuvo frente a Alianza Lima. Esa acción pudo haber sido el 2-1 para Boca Juniors y lo clasificaba a la fase 3 de la Copa Libertadores, pero el ‘Matador’ no alcanzó a rematar el balón y lo pifió.

Y como si de una maldición se tratara, el uruguayo volvió a tener situaciones similares en los siguientes duelos por el campeonato argentino, aunque tampoco pudo convertir. En esa línea, Fernando Gago lo respaldó y dijo que era cuestión de tiempo que recupere el olfato goleador.

“Hay un montón de situaciones durante los entrenamientos, tanto positivas y negativas. Que no convierta un gol desde lo que creo yo que nos puede aportar al equipo iniciando... Después, el gol va a llegar, es una cuestión de tiempo, han pasado muchísimos delanteros con muchos partidos sin gol, no sé ni cuántos partidos tiene sin gol. He visto muchos delanteros sin gol y después hacen cuatro goles en el mismo partido. Es un jugador que tiene una jerarquía enorme, es muy importante para nuestro plantel y vamos a seguir trabajando para tratar de que siga sosteniendo esas situaciones, para generarles a él, a Milton (Giménez), Miguel (Merentiel), o al que le toque jugar”, señaló.

Edinson Cavani no convierte un gol con Boca Juniors desde el triunfo por 2-1 ante Huracán el 2 de febrero de 2025. - créditos: Fotobaires