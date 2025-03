Néstor Gorosito no quiso esperar la conferencia de Alianza Lima y generó dura crítica de Erick Delgado: “Es una falta de respeto”

El panel de L1MAX coincidieron con el mal accionar del técnico de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)

Luego de la victoria 2-0 sobre Ayacucho FC, Alianza Lima tenía que aparecer con el técnico (o alguien que lo represente) y un jugador en la conferencia de prensa, como parte de las reglas que todo club debe cumplir en la Liga 1 2025. Sin embargo, esto no se dio en su totalidad y generó duras críticas en el panel de ‘L1 Radio’.

¿Qué pasó? De acuerdo a información de Ana Lucía Rodríguez, reportera de campo que cubrió al equipo ‘blanquiazul’, Néstor Gorosito no quiso esperar que culmine la conferencia de los ayacuchanos y se fue molesto, dejando a Marco Huamán, de 22 años, respondiendo a los medios por el resultado obtenido en el estadio Alejandro Villanueva.

“Lo que me alcanza Franco Navarro (gerente deportivo de Alianza Lima) es que, al momento de la conferencia de Ayacucho FC, Gorosito ya estaba esperando. Entendió que se habían demorado más de la cuenta en la conferencia de Ayacucho y se fue molesto. No quiso esperar más de lo debido”, reveló la periodista en enlace con el citado medio.

Tras ello, los periodistas y panelistas del programa deportivo se mostraron disconformes con la actitud del técnico de Alianza Lima. “La verdad que no entendí, igual no entendí”, lanzó un incómodo Péter Arévalo desde Matute.

“Si el momento de Alianza Lima fuera distinto, creo que cambiaría la perspectiva. No es una actitud... son situaciones que se presentan, a veces puede demorar (la conferencia) un poco más. La presencia del técnico es fundamental. En otra circunstancia, el hincha diría: ‘qué pasó, por qué no espera’”, acotó Talía Azcárate.

Luego le dieron el pase a Erick Delgado, quien se mostró sin tapujos sobre Néstor Gorosito. “Si yo fuera Huamán, me molestaría. Sé que él tiene 22 años y no lo puedes dejar solo allí en la conferencia. Si le preguntan por el sistema o cómo jugarán el martes (por Libertadores), no lo tiene que responder él. Por último, sacas a un compañero (de su comando técnico) y lo pones”, lanzó.

“Me parece de mal gusto por el chico. Es una falta de respeto. Néstor Gorosito tiene que demostrar liderazgo. Y liderazgo es estar allí sentado. Si no tiene ganas porque se demoraron, pongo al asistente técnico o al preparador de arqueros”, cerró el exportero de la selección peruana y Sporting Cristal.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-0 ante los 'zorros' en Matute. (Video: L1MAX)

Marco Huamán, el único de Alianza Lima que estuvo en la conferencia de prensa, habló de lo ocurrido en el campo de juego y su presente dentro del plantel. “Acá no hay equipo titular o equipo suplente. Es un grupo que está unido. A cualquiera que le toque va a estar preparado de la mejor manera y lo va a demostrar en el campo”, sostuvo.

“Yo me siento bien. El grupo me ha apoyado siempre. Estar junto con jugadores de nivel con recorrido en el fútbol, me ayuda para crecer. Aprovecho cada minuto que vivo con ellos para extraer lo mejor”, resaltó.

Lo que se viene para Alianza Lima

Luego de medirse con Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, Alianza Lima concentra para un duelo más que importante por la Copa Libertadores 2025. Los ‘íntimos’ buscarán su clasificación a fase de grupos del torneo recibiendo a Deportes Iquique de Chile por la fase 3.

El cotejo se llevará a cabo el martes 11 de marzo en Matute desde las 17:00 horas de Perú. En el duelo de ida, los peruanos ganaron 2-1, por lo que un empate por cualquier marcador lo pondrá en la siguiente etapa. Si pierde por un gol de diferencia, habrá penales. Pero si cae por más, quedará eliminado de Libertadores e irá a la Copa Sudamericana.