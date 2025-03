Peruano Francesco Andrealli firmó contrato profesional con club de la Serie A y recibió elogios de Cesc Fabregas: “Ha demostrado calidad y talento”

Peruano Francesco Andrealli firmó contrato profesional con club de la Serie A y recibió elogios de Cesc Fabregas.

Para nadie es un secreto de que Perú no cuenta con figuras de talla mundial en Europa. A comparación de hace algunos años cuando los Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas resaltaban semana tras semana en los campos del Viejo Continente en clubes de gran relevancia; ahora hay pocos, siendo Renato Tapia y Marcos López algunos que intentan dejar el nombre del país en alto.

Sin embargo, hay un futbolista que de a pocos se viene abriendo espacio en su equipo y es Francesco Andrealli, mediocampista de 17 años, de madre peruana y padre italiano, que ha firmado su primer contrato profesional con Como 1907, reciente inquilino de la Serie A para la actual temporada y cuyo entrenador es la exfigura de Barcelona, Cesc Fabregas, quien se enteró de este ascenso y lo llenó de elogios.

A través de las redes sociales de la entidad ‘lariana’, se dio a conocer este acontecimiento importante para el futbolista nacional, que también puede jugar como defensa y que había venido desempeñándose en Como Primavera (reserva), donde disputó un total de 17 partidos de 21 posibles. Precisamente, Andrealli reconoció que se trata de un sueño poder dar este salto y apunta a todo con el equipo que lo acogió desde los ocho años.

“Es una gran emoción firmar mi primer contrato profesional con Como. ¡Lo que quería cuando era niño finalmente se hizo realidad! Sé que esto es solo el comienzo de mi viaje. Quiero seguir creciendo y mejorando constantemente, y alcanzar tantos objetivos como sea posible con esta camiseta”, indicó para la página web oficial del club.

El anuncio de la firma del contrato profesional de Francesco Andrealli con Como 1907 de la Serie A. - créditos: Como 1907

Elogios de Cesc Fabregas

En las mismas plataformas digitales, Como 1907 difundió las declaraciones de Cesc Fabregas, DT del primer equipo, por la promoción de Francesco Andrealli.

“Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. ¡Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblu!”, precisó.

Y es que estas palabras no vienen de un personaje cualquiera, sino de uno que como jugador militó en grandes clubes como Arsenal de Inglaterra, Barcelona de España, Chelsea, entre otros. Además, defendió a la selección de España, con la que ganó dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010, entre otros títulos en su palmarés.

No obstante, su última etapa la hizo en el elenco italiano, que luego lo acogió en su faceta de entrenador y ha podido subirlo a la Serie A después de 21 años. Y formando un equipo de elementos jóvenes pero con una idea de juego atractiva para el espectador, con el balón a ras del césped. Entre las figuras más destacadas son el hispano-argentino Nico Paz (canterano de Real Madrid) y Sergi Roberto (exjugador de Barcelona).

Cesc Fabregas es el DT de Como 1907, que tiene como figuras al canterano de Real Madrid, Nico Paz, y a Sergi Roberto, exjugador de Barcelona.

Francesco Andrealli y su crecimiento en Como 1907

El joven volante llegó a Como 1907 con tan solo ocho años e hizo toda su etapa formativa, pasando por las diversas categorías y consolidándose como uno de los valores más importantes de la institución italiana.

Sin embargo, para la vigente campaña y siguiendo su progresión, escaló al segundo equipo, conocido como Como Primavera, con el que participó en la mayoría de los partidos. Su performance llamó la atención de Cesc Fabregas, quien lo incluyó en la lista de convocados para los duelos de visita de la Serie A contra Empoli y Lazio, aunque no llegó a ingresar.

Empero, con esta firma de contrato, cabe la posibilidad de el centrocampista complete lo que resta de la temporada en el certamen alterno y, de cara a la 2025/2026, pueda incorporarse en su totalidad al plantel principal.

Cabe mencionar, que el nombre de Francesco Andrealli no pasó desapercibido por la Federación Peruana de Fútbol, que desde el año pasado le ha hecho seguimiento e incluso pudo jugar en el reciente Sudamericano Sub 20, pero no fue convocado. De todos modos, es un jugador a seguir para llevar a cabo el ansiado recambio generacional.

Recopilado de las acciones del volante italiano de raíces peruanas con el elenco 'lariano' en el torneo de reservas. (Video: AllPlay)