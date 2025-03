El autoanálisis de Luis Ramos con el que pondera las máximas virtudes que lo elevan en América de Cali

Luis Ramos llegó a América de Cali procedente de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Luis Ramos ha sido el legionario de la semana al haber anotado su primer gol con América de Cali. Su aportación surgió al cazar un rebote en la victoria contra Deportiva Pereira, por la Liga BetPlay-I. Su correcto desenvolvimiento solo le ha valido elogios y reconocimientos.

Antes de ese estreno goleador, el Tanque se mostró demasiado optimista en una entrevista con el programa Campanas Producciones. Allí abordó distintos temas y habló acerca de sus principales virtudes, las cuales le permitieron llegar al plantel ‘escarlata’ y posicionarse entre los titulares pese a ser el último refuerzo del mercado de transferencias.

Luis Ramos festejó en el Pascual Guerrero. - Crédito: América de Cali

“Siempre me identifiqué con la disciplina y la constancia. Yo tengo mucha disciplina, tengo mucha perseverancia y mucho profesionalismo. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia”, enfatizó Ramos añadiendo que “Cusco FC es un club que está creciendo y tiene una estructura necesaria para potenciar al jugador”

El Tanque, apelativo con el que se le conoce desde su adolescencia, vivió solo una experiencia deportiva en la institución ‘dorada’, pero le bastó para dar el gran salto al extranjero. Con 11 goles en total, llamó la atención de América de Cali no sin antes despertar el interés de clubes de Ecuador y Rusia.

El Tanque anotó contra Deportiva Pereira, en el estadio Pascual Guerrero. | VIDEO: Win Sports

Disposición total

A Ramos, ahora, se le ve distinto. Lejos de anclarse en el área para esperar alguna habilitación precisa, suele mostrarse mucho más metros atrás para organizar acciones de ataque y ayudar a sus compañeros en situaciones puntuales de traslado de balón. Esas características agradan demasiado al entrenador Jorge Da Silva.

“La verdad que tendrán mucha variedad en mi estilo de juego a lo que requiera el comando técnico y el equipo. Soy un delantero más completo, puedo jugar fuera del área. También tengo la facilidad de estar dentro con juego fuerte de espaldas y pivoteando. De las dos formas me ha ido muy bien. En cada año voy mejorando”, reconoció.

Luis Ramos se arrojó a un lado del campo para celebrar su estreno goleador con América de Cali. - Crédito: El País

“En tema de adaptación no hay ningún problema, me adapto muy rápido tanto con el grupo como con la idea del entrenador. En estos partidos he tratado de asociarme. Siempre me ha tocado jugar fuera de mi ciudad. Yo me siento muy identificado con América de Cali”, agregó Ramos.

Con el destape goleador confirmado, Ramos Leiva dejará de ser considerado como un comodín en América de Cali. Y es que el goleador peruano está preparado para asentarse como titular en Colombia. De hecho, tiene un reto superior cuando se enfrente contra Junior de Barranquilla, por partido único de fase previa de la Copa Sudamericana 2025.

El delantero peruano, de 25 años, emprende un duro desafío con los Diablos Rojos de Colombia. | VIDEO: América de Cali

Ramos, en la mira

El entrenador interino de la selección peruana, Óscar Ibáñez, ha mostrado interés en convocar a Luis Ramos para la reanudación de las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Recientemente, el preparador físico de la Bicolor visitó al delantero en Colombia para evaluar su adaptación al América de Cali y dialogar con el cuerpo técnico del club.

Ramos, quien debutó como goleador en la liga colombiana, expresó su deseo de representar al país y contribuir al equipo nacional. Su desempeño en el extranjero lo perfila como una opción para reforzar el ataque peruano en los próximos encuentros contra Bolivia y Venezuela.

Luis Ramos agradeciendo a Dios por el debut triunfal contra Uruguay, en Lima. - Crédito: FPF