Jefferson Cáceres reveló que figura de la selección peruana lo contactó tras su fichaje por Sheffield United: “Me dio algunos consejos, fue motivante”

El exjugador de Melgar contó que un futbolista de relevancia en la 'bicolor' le escribió y le aconsejó por su salto a Inglaterra. (Video: ATV Deportes)

No es ningún secreto que la noticia de la partida de Jefferson Cáceres a Sheffield United de Inglaterra fue una sorpresa para muchos en Perú. Y es que si bien se trataba de un jugador joven, no era un habitual titular en Melgar de Arequipa. Sin embargo, a través de un novedoso método, el extremo pudo dar el salto al equipo de la Championship (Segunda División) y se convirtió en un nuevo embajador nacional en el extranjero. En ese sentido, el futbolista de 22 años reveló que una figura de la selección peruana lo contactó por esta gran oportunidad en su carrera.

“Me agarró de sorpresa (su fichaje). Estaba con mi novia después de un entrenamiento a punto de irme a la playa. Feliz por la noticia, fue muy rápido todo esto. Gracias a Dios que me está dando todas estas posibilidades que uno sueña desde muy chico, poder jugar en Europa y representar a tu país es lo más lindo”, dijo en primera instancia en entrevista para ATV Deportes.

De la misma manera, aseguró que su adaptación viene siendo más que positiva y que pese a que juega partidos con la reserva (ya lleva 2 goles y 1 asistencia), sus entrenamientos son con el plantel principal.

“Gracias a Dios me está yendo bien, adaptándome muy rápido. De hecho, yo entreno con el primer equipo, solo los partidos los juego con la reserva. El ‘profe’ quiere que me vaya acoplando al grupo y a los minutos, eso va a ser súper mportante. Tener a los compañeros al lado me hará mejorar y estaré preparado cuando el profesor me dé la oportunidad de salir en lista y tener la oportunidad de debutar”, acotó.

Jefferson Cáceres en un partido con la sub 21 de Sheffield United ante Fleetwood. - créditos: Danny Hall

Jefferson Cáceres y la figura de la selección peruana que lo contactó

Ahí fue cuando Jefferson Cáceres reveló que Yoshimar Yotún fue el emblema de la selección peruana que tuvo el gesto de escribirle para felicitarle por su traspaso a Sheffield United.

“Me habló Yotún. Me mandó un mensaje felicitándome y dándome algunos consejos. La verdad es que me sorprendí, que jugadores con esa calidad y esa grandeza que uno veía en la televisión de chico, y que te escriba, es algo motivante”, precisó.

Asimismo, el joven jugador reconoció que su sueño es defender a la ‘bicolor’ y espera que pronto pueda darse su convocatoria. “Uno de niño sueña con jugar en la selección, cantar el himno. Representar a la selección es algo único que en algún momento se puede dar. Seguiré trabajando para estar preparado si es que me llega la oportunidad, y si se da el llamado, bienvenido sea. Por lo pronto, mi mente está en trabajar, seguir mejorando y poder adaptarme lo más pronto posible”, indicó.

Aunque esta posibilidad podría no ser tan lejana. El buen rendimiento mostrado en el equipo sub 21 de los ‘sables’ haría que integre la lista de Óscar Ibáñez para la fecha doble de marzo contra Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín. “Hay un preparador físico que está en contacto preguntándome cómo voy, cómo van los entrenamientos. Entonces, me imagino que estoy en el radar de la selección”, sostuvo.

El último partido de Yoshimar Yotún con Perú fue en el empate 1-1 de local con Venezuela en noviembre 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas. - créditos: AP

Jefferson Cáceres y su corta experiencia en la selección peruana

Para Cáceres Chávez, la Videna no le es ajena, ya que acudió a varios llamados a selecciones de menores, pero también cuando Juan Reynoso era el entrenador y lo citó para microciclos hace dos años.

“Tuve la oportunidad de entrenar con algunos cuando me llamó Reynoso en 2023. Conocí a Yotún y a varios jugadores consolidados, fue una experiencia bonita. Si ahora Dios quiere y se da la posibilidad, me agarra con mucha más experiencia”, contó.

Y como era la primera vez que coincidía con los futbolistas mayores, el habilidoso futbolista expresó que fueron momentos valiosos para su crecimiento. “Emocionante poder compartir con los jugadores, vestuario, entrenamientos y aprender de todo lo que me puedan aconsejar. Estoy en la edad de seguir aprendiendo y con ganas de comerme el mundo”, añadió.

Jefferson Cáceres participó en algunos amistosos de la selección peruana sub 20 en 2023 y también fue citado en microciclos de la mayor con Juan Reynoso. - créditos: FPF