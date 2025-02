Jefferson Cáceres reveló contacto con comando técnico de Óscar Ibáñez para la selección peruana: “Sí puedo estar en la lista de marzo”

El extremo de Sheffield United se refirió a la chance de ser convocado para los duelos de la 'bicolor' ante Bolivia y Venezuela. (Video: GOLPERU)

Falta menos de un mes para que las Eliminatorias Sudamericanas reanuden sus partidos, pero en la selección peruana ya se han empezado a vocear diversos nombres que podrían integrar la lista. Óscar Ibáñez ha venido dando entrevistas en las que admitió que la base, conformada por los más experimentados, seguiría en su mira, pero no descartó la presencia de otros jugadores para intentar luchar por un cupo al Mundial de Norteamérica 2026. De hecho, uno de los que ha venido destacando en su club es Jefferson Cáceres en Sheffield United, lo que ha hecho que se ilusione con una convocatoria al revelar una conversación con el cuerpo técnico.

“Creo que el llegar a la selección peruana es uno de los objetivos que me he trazado este año. Sí he tenido una conversación con un preparador físico de la selección. Se comunicó conmigo hace unos días, no recuerdo su nombre, pero sí estoy en comunicación constante para preguntarme cómo voy. Llegar a la selección es una meta que tengo y si Dios quiere, pueda estar en esta convocatoria”, fueron sus primeras palabras en diálogo con GOLPERU.

De la misma manera, mostró su confianza por ser considerado para enfrentar a Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín en la doble fecha FIFA de marzo.

“Yo la verdad, como opinión personal, creo que sí puedo estar en esa lista. Considero que puedo aportar, pero esas cosas escapan de mis manos. Voy a estar preparado para lo que sea, bueno o malo, solo queda esperar”, indicó.

Los antecedentes de Jefferson Cáceres con la selección peruana fueron por 2023, cuando participó en algunos amistosos con la sub 20, aunque no fue convocado en la nómina final del Preolímpico sub 23. También tuvo la oportunidad de estar en microciclos para la selección adulta bajo el mando de Juan Reynoso.

Jefferson Cáceres, de Melgar al fútbol inglés

La carrera de Jefferson Cáceres no había tenido picos altos de protagonismo. Su debut se dio en Melgar en 2021, pero sus minutos fueron residuales y en 2023 partió a Deportivo Binacional a modo de préstamo. En Juliaca, el extremo pudo disputar un total de 22 compromisos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, logrando anotar 4 goles y brindar 1 asistencia.

Esta performance hizo que la directiva del club arequipeño lo quiera de vuelta y se sume definitivamente al primer equipo. A pesar de que no se hizo con un espacio en el once titular, se convirtió en un futbolista determinante ingresando en los segundos tiempo, consiguiendo 8 anotaciones y 6 habilitaciones en el campeonato local.

Sin embargo, a través de un método que se utiliza de manera continua en el Viejo Continente, Jefferson Cáceres pudo fichar por Sheffield United de la Championship (Segunda División de Inglaterra), que incluso se encuentra en el sétimo lugar de las ligas más competitivas de Europa, según un estudio realizado por OPTA en 2024.

Esta noticia sorprendió a propios y extraños debido a que, desde hace muchos años, un jugador peruano no salía rumbo al balompié británico y a un elenco que pelea por ascender a la Premier League.

Jefferson Cáceres y su impacto en Sheffield United

El impacto del futbolista de 22 años fue inmediato, ya que el 20 de febrero hizo su primer gol con el equipo sub 21, y el martes 25 hizo otra diana. Fu el técnico del primer equipo, Chris Wilder, quien decidió bajarlo de categoría para que se adapte al rigor con que se juega en este país.

“El ‘profe’ se me acercó un día antes porque quería que juegue con la reserva para que suelte las piernas y agarrar el ritmo que es totalmente distinto. Desde que llegué hice trabajos físicos, técnicos, de fuerza”, le contó a GOLPERU.

Asimismo, el canterano de Esther Grande de Bentín dio detalles de cómo viene siendo su adaptación al cuadro de ‘los sables’. “Está el chileno Ben Brereton, pero no habla español. Es igual que Oliver Sonne que tiene la nacionalida chilena y habla inglés. Después, hay un brasileño que se llama Vinicius Souza. Con él hablo y paro, cuando el profesor quiere hablar conmigo, lo llama a él y me ayuda como traductor”, añadió.

Jefferson Cáceres previo a un entrenamiento con Sheffield United.