Renzo Garcés reveló detalles de su tenso cruce con Miguel Merentiel en el Alianza Lima vs Boca Juniors: “Yo no hablo groserías”

El defensor de Alianza Lima reveló lo que le dijo al delantero de Boca Juniors durante el partido de la Copa Libertadores 2025. (Video: GOLPERU)

El pasado martes 25 de febrero, Alianza Lima escribió una página histórica en la Copa Libertadores 2025, al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera. El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró un gran nivel de juego, destacándose varias figuras, entre ellas Renzo Garcés, que se erigió como uno de los pilares de los ‘blanquiazules’ tras neutralizar los ataques del conjunto ‘xeneize’. Además, se llevó los elogios de propios y extraños por el gran carácter que mostró en campo rival.

Durante los 90 minutos, el defensor nacional exhibió un encomiable temperamento y llegó a protagonizar varios duelos intensos con el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien no dudó en protestar por algunas decisiones arbitrales en medio de esos cruces.

Una de las jugadas más destacadas del encuentro ocurrió a los 55 minutos, cuando Garcés ganó una disputa aérea frente a Merentiel, quien luego de caer en el área, reclamó un penal. En ese momento, el defensor de Alianza Lima se acercó al atacante y le susurró algo al oído. Días después, el zaguero de Alianza Lima reveló el contenido de ese tenso intercambio.

“Es un delantero de nivel. Todo el equipo estuvo preparado, somos un equipo de gran nivel también con jugadores de selección. Así que un partido así siempre tienes que tener personalidad para afrontarlo. Son cosas que pasan dentro de la cancha. Eso sí, no hubo ni una sola grosería. Yo no hablo groserías así este enojado... Sí (le dije que no finja) porque quería que le cobren penal. Le dije que no se tire. Es parte de la adrenalina del partido”, contó.

El defensor peruano le gritó en la cara al delantero uruguayo luego de que este caiga dentro del área y pida penal en un duelo limpio. (Video: ESPN)

A lo largo del partido, Renzo Garcés se mantuvo firme en la marca y logró desconcertar a los delanteros de Boca Juniors en más de una ocasión. El zaguero de Alianza Lima mostró un gran nivel y no se achicó en La Bombonera, llevándose muchos elogios por su actuación.

Una hazaña para la historia

Alianza Lima consiguió eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores en su propia cancha, una hazaña sin igual. En la ida en Matute, los ‘blanquiazules’ mostraron una clara superioridad, aunque no lo supieron reflejar totalmente en el marcador. La victoria por 1-0 quedó bastante corta para Néstor Gorosito y sus dirigidos.

La llave quedó abierta para la revancha y el equipo peruano no se amilanó en La Bombonera. Aunque muchos daban por ganador de la llave a los ‘xeneizes’, los ‘íntimos’ realizaron un trabajo impecable para que la clasificación se defina en la tanda de penales. Desde los 12 pasos, Alianza fue más y se impuso 5-4 con Guillermo Viscarra vistiéndose de héroe en la última ejecución.

“En general siempre subestiman a un equipo peruano, pero los equipos peruanos ahora vienen demostrando ser competitivos. El año pasado nosotros, tranquilamente pudimos haber pasado, pero así es el fútbol, yo también pienso que nos subestimaron”, señaló Renzo Garcés al respecto.

Renzo Garcés durante un cruce con Miguel Merentiel en La Bombonera. Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

Ahora, Alianza Lima debe prepararse para su siguiente desafío. Ya clasificado a la última ronda previa de la Copa Libertadores 2025, al elenco de Néstor Gorosito solo le queda un pasito para alcanzar la fase de grupos y sumarse a Sporting Cristal y Universitario de Deportes, clubes peruanos que ya tienen asegurada su participación en ese round.

Como rival, el equipo ‘íntimo’ tendrá a Deportes Iquique, que en la llave anterior supo imponerse ante nada menos que Independiente Santa Fe de Colombia por tanda de penales. Este enfrentamiento despierta muchas expectativas y los ‘blanquiazules’ confían en hacer un papel positivo para lograr su objetivo y seguir acrecentando su premio monetario en la competencia internacional.