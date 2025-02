Guillermo Viscarra lanzó tajante comentario sobre cambio de arqueros de Boca Juniors en penales: “Uno siempre prefiere asumir esa responsabilidad”

Todos corrieron a la cancha para abrazar a Guillermo Viscarra y cómo no si fue el héroe de la histórica clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El arquero sacó toda su jerarquía y eliminó a Boca Juniors en La Bombonera en la inolvidable noche del martes 25 de febrero.

El empate 2-2 en el marcador global obligó a que todo se defina en tanda de penales, y aunque se dice que es cuestión de suerte, el popular ‘Billy’ demostró de que la calidad también pesa. El boliviano se lució en los tiros desde los pasos, y le atajó el disparo a Alan Velasco marcando el adiós de los ‘xeneizes’ de la competencia.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra sobre el cambio de arqueros de Boca Juniors?

Guillermo Viscarra fue el verdugo de los ‘xeneizes’ y se ganó el reconocimiento de todos. Los penales tuvo su toque polémico por parte del cuadro argentino porque minutos previos de que termine el encuentro, Agustín Marchesín pidió su cambio y el ingreso de Leandro Brey para asumir la definición por esa vía.

Este hecho llamó mucho la atención y muchos medios argentinos empezaron a buscar una explicación. Guillermo fue consultado al respecto y aseguró de que fue algo que no esperaba: “Me sorprendió; a mí particularmente no me gustaría que me pase porque creo que Marchesín es un arquerazo. Hizo muy buen partido allá, un gran partido acá; quién sabe lo que hubiera pasado”.

El ‘1′ de Matute lanzó un contudente comentario y dejó en claro que él no hubiese dejado su arco en esa etapa porque sabe que su equipo depende de él. Además, resaltó el pase de Alianza a la siguiente instancia de la Libertadores.

“A mí no me gustaría, particularmente, porque todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar en esos momentos de poder realmente ayudar al equipo. Es un momento que como arquero tenemos esa importancia en decidir el partido; por eso, obviamente uno siempre prefiere asumir esa responsabilidad. Ellos tomaron su decisiones, le podía salir bien como le salió bien a muchos equipos que han hecho eso, pero este no fue el caso y gracias a Dios ganamos”, disparó en conversación con Sports Center.

Prensa boliviana se rindió ante Guillermo Viscarra

La gran actuación de Guillermo Viscarra no solo fue aplaudido por los hinchas de Alianza Lima, también se vivió al máximo en Bolivia, país natal del arquero. Los principales medios ‘altiplánicos’ elogiaron al guardameta tras convertirse en el héroe de la clasificación de los ‘blanquiazules’ a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

“Viscarra se viste de héroe en la tanda de penales y elimina a Boca en La Bombonera”, “Con Viscarra de héroe, Alianza Lima eliminó a Boca de la Libertadores”, “Viscarra elimina Boca en La Bombonera y clasifica a Alianza a fase 3″; son algunos de los titulares de los medios bolivianosresaltando el desempeño del popular ‘Billy’ en Buenos Aires.

Próximo rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

Los ‘blanquiazules’ lograron su clasificación a la tercera etapa del torneo internacional y ya conoce a su próximo rival, será Deportes Iquique de Chile. Los ‘dragones celestes’ será el próximo reto de deberá superar el equipo de Néstor Gorosito para clasificar a la fase de grupos.

El cuadro ‘mapocho’ se ganó su lugar en la llave tras eliminar a Independiente Santa Fe también por tanda de penales por 2-1. Ahora se medirá con los ‘grones’ en duelos de ida y vuelta, todavía no se conoce la programación, pero si está determinado de que el primer cotejo se llevará a cabo en tierras chilenas y se definirá en Matute.