¿Alianza Lima provocó salida de Fernando Gago de Boca Juniors? La firme decisión de Juan Román Riquelme tras eliminación de la Copa Libertadores

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima el pasado martes 25 de febrero. Los ‘xeneizes’ lograron igualar la serie (2-2) durante los 90 minutos y forzaron la tanda de penales; no obstante, no pudieron imponerse luego de que su volante Alan Velasco fallara su remate. De esta manera, no competirán en ningún certamen organizado por Conmebol en esta temporada.

El dolor de derrota -al parecer- no se irá con el pasar de los días, todo lo contrario, traerá consecuencias. El apuntado, como era de esperarse, fue el técnico Fernando Gago, quien recibió duras críticas de la prensa argentina y la hinchada ‘bostera’ tras el pitazo final en La Bombonera. Y es que muchos consideran que el ‘Pintita’ no ha logrado formar un buen equipo, pese a contar con grandes jugadores.

Eso quedó demostrado al caer y verse superado por los ‘blanquiazules’, tanto en la ida como en la vuelta. Por lo que, la continuidad del estratega de 38 años en el banquillo podría cambiar más temprano que tarde. Si bien el consejo de fútbol de Boca y el presidente Juan Román Riquelme se reunirán hoy miércoles 26 con él para hablar sobre lo ocurrido en el encuentro por la fase 2, en ESPN adelantaron la firme decisión del ‘10′ y compañía.

La decisión de Juan Román Riquelme sobre la continuidad de Fernando Gago en Boca Juniors tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima.

El periodista argentino Diego Monroig dio a conocer durante el último programa de F12 que Riquelme y su equipo decidieron que Gago continúe al mando de los ‘xeneizes’ y dirija el partido contra Rosario Central por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. Es decir, volverá a La Bombonera tres días después de la dolorosa eliminación a manos de Alianza Lima.

“A esta hora, la decisión que tomaron es que no van a decidir nada el día de hoy y que Gago dirija y esté al frente de Rosario Central. Hoy en la tarde va a ser el primer contacto con la directiva”, exclamó el reportero ‘gaucho’.

El panel de ESPN analizó la información de Monroing y señalaron que a la directiva ‘xeneize’ -encabezada por Juan Román Riquelme- no le conviene sacar al extécnico de Racing, ya que las críticas de la hinchada recaerían hacia ellos. Como si el ‘Pintita’ sirviera como una especie de escudo para los cuestionamientos por el trágico momento del club del barrio de La Ribera.

Cabe señalar que existe otra versión, desarrollada por fuentes de Olé, la cual señala que la dirigencia de Boca Juniors considera que si Fernando Gago no termina yéndose el viernes, lo hará más adelante. Lo cierto es que todo dependerá de los próximos resultados que obtendrá el joven entrenador.

El presidente 'xeneize' estuvo acompañado del técnico de la reserva. (Fox Sports)

Lo que dijo Fernando Gago sobre su continuidad en Boca Juniors

Por su parte, Fernando Gago brindó una conferencia de prensa, donde dejó muchos firmados que desataron la polémica y enfureció al hincha de Boca Juniors, sobre todo su inesperada frase: “En el fútbol normalmente se pierde”. También, el exjugador argentino abordó su continuidad en el banco de suplentes del elenco ‘xeneize’, afirmando que tiene fuerzas para seguir.

“Me siento con fuerzas al ciento por ciento. Duele la eliminación, pero hay que hacer autocrítica y seguir trabajando. Hoy el equipo generó muchas situaciones para definir el partido, hasta el último minuto tuvimos chances. Hay que seguir intentándolo”, fue la respuesta del estratega ‘gaucho’ ante la consulta de una posible partida tras caer eliminado a manos de Alianza Lima.

El técnico 'xeneize' sorprendió con su respuesta en conferencia de prensa. (ESPN)

Los errores que no se le perdonan a Fernando Gago

Más allá de que su equipo no pudo ser superior a Alianza Lima, la hinchada no le perdona dos errores puntuales a Fernando Gago. El primero está relacionado al cambio en el último minuto de portero. El entrenador accedió a que Agustín Marchesín sea reemplazado por Leandro Brey y ataje los penales. El joven guardameta no pudo bloquear ninguno de los remates de los peruanos.

El segundo se vincula a su actitud en la zona técnica. El ‘Pintita’ no dejó de mirar al suelo durante los disparos desde los doces pasos. Algo que fue tomado por la ‘doce’ como un señal de derrota. Por esas razones y otras más, al estratega argentino le espera un clima hostil -una vez más- durante el compromiso ante Rosario Central por el campeonato doméstico.