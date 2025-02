9 frases de Gago tras la eliminación de Boca: su continuidad, el cambio de arquero y por qué pateó Velasco el último penal

El entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, dialogó en conferencia de prensa después de la inesperada eliminación por penales ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Pintita manifestó sus sensaciones por el resultado, explicó por qué puso a Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín y se refirió a su continuidad en el cargo.

Una de las consultas más esperadas fue la referida por la modificación de arquero realizada en el cierre para la serie desde los doce pasos: “A ver... Todo lo que venimos trabajando se estudia, se trabaja, se ve la situación con el entrenador de arqueros. Lean (Leandro) está más acostumbrado al análisis que hacen los chicos de dónde se puede tirar. No nos olvidemos que en cancha de Newell’s atajó cuatro tiros (ante Gimnasia), también atajó contra Talleres (por Copa Argentina). Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. Y Agustín también tomó la decisión desde el trabajo para tratar de hacerlo. Podía suceder o no, porque podría haber gastado la ventana de cambios antes. A partir de eso, se ve. Era muy claro, una decisión que estaba hablada en cierto punto, pero no tomada. Se tomó en el momento”.

En este sentido, dio las razones que confluyeron para que Alan Velasco sea el encargado de patear el penal decisivo que sentenció la historia: “Yo pregunté quién estaba dispuesto a patear. Son situaciones de partido. Después, el orden lo dimos a medida que fueron hablando los jugadores, de los que se sentían cómodos, y estaban todos dispuestos a patear. Le tocó a Alan el quinto penal”.

Otra de las preguntas estuvo enfocada en su continuidad en el cargo, aunque Gago se mostró firme en el puesto: “Me siento con fuerzas ciento por ciento. Creo que pasa desde el lado del futbolista, del entrenador, de querer tener revancha ya. Obviamente, duele el resultado, quedar eliminado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando. Hoy, el equipo me gustó, generó muchas situaciones para definir el partido, hasta el último minuto tuvimos situaciones. Hay que hacer autocrítica, hacerse responsable y seguir trabajando”.

* La frase de Gago sobre su continuidad en Boca Juniors

“Es un golpe durísimo. Era una ilusión seguir en la Copa Libertadores, trabajamos para esto. Desde el dolor y la bronca, es un partido que merecíamos ganar. Tuvimos muchas situaciones para aumentar el marcador, pero no se dio. Hay una tristeza muy grande en el vestuario, y que tenemos todos por la ilusión que teníamos. Hay que seguir trabajando, ponerse nuevos objetivos y seguir creciendo”, analizó el DT.

MÁS DECLARACIONES DE FERNANDO GAGO

Mirar hacia el futuro: “Tratar de seguir compitiendo en cada competición que tenemos. Es la idea desde el primer día y la vamos a seguir sosteniendo. Tenemos que pensar en lo viene: el torneo y el Mundial de Clubes”

¿Por qué puso a Velasco y dejó al Changuito Zeballos en el banco? “El partido estaba más por adentro, no tanto por fuera. Por fuera, lo estábamos teniendo por el lateral y quería generar más juego por adentro para llegar a situaciones de uno contra uno”.

Su mensaje para la gente: “Hablarle al hincha en este momento no sirve de nada. El mismo dolor que tienen ellos lo tenemos nosotros. Sí, que da bronca, hay que hacerse responsable y pensar en lo que viene”.

* El dolor de Gago por la eliminación

El mensaje a los jugadores: “Hay distintas formas de llegarle, de hablarle. Cada jugador merece un trato distinto en algunas situaciones. Lo que sí hay que estar convencido que en el fútbol siempre generalmente se pierde. Esto es una cuestión lógica, muy pocos equipos ganan a lo largo del año. Nosotros trabajamos para ganar, eso está claro, y es nuestra obligación y lo que queremos hacer, pero también hay que entender que hay que seguir intentándolo y tenemos competiciones por delante”.

La actuación colectiva y, en especial, de Milton Delgado: “Soy muy de lo que ve dentro del campo para entender situaciones, y hoy el equipo estuvo en partido, tuvimos situaciones, cometimos dos errores, que fueron las situaciones de ellos. El partido lo tuvimos en situación para atacar, para generar juego y finalizar las jugadas. Milton hizo un gran partido, como lo hicieron todos los chicos que la verdad tuvieron entrega”.