La lupa sobre la definición por penales que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores: el sorpresivo cambio de Marchesín por Brey

Boca Juniors perdió por penales ante Alianza Lima y fue eliminado de la Copa Libertadores. Si bien el Xeneize se impuso 2-1 en los 90 minutos, la derrota en la ida 1-0 en Perú hizo que la serie se definiera por los tiros desde los 12 pasos. Ahí el elenco incaico fue certero en todos sus tiros, Alan Velasco falló el suyo y se clasificó a la siguiente instancia en la búsqueda por llegar a la zona de grupos.

Antes de que termine el encuentro, llamó la atención el pedido de cambio del arquero Agustín Marchesín, quien fue reemplazado por Leandro Brey en el minuto 90. La decisión de Fernando Gago sorprendió por el buen nivel que venía mostrando el ex Lanús, aunque el DT apostó por un especialista como el ex Selección Sub 23, que tiene una efectividad del 50 por ciento atajando penales.

“Todo lo que venimos trabajando se estudia, se trabaja, se ve la situación con el entrenador de arqueros. Lean está más acostumbrado al análisis que hacen los chicos sobre dónde se puede tirar. No nos olvidemos que en cancha de Newell’s atajó cuatro tiros; también atajó en la serie contra Talleres. Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. Y Agustín también tomó la decisión desde el trabajo para tratar de hacerlo. Podía suceder o no, porque podría haber gastado la ventana de cambios antes. A partir de eso, se ve. Era muy claro, una decisión que estaba hablada en cierto punto, pero no tomada. Se tomó en el momento”, explicó el entrenador.

En la tanda, los incaicos no fallaron y convirtieron todos sus remates: Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira.

* El cambio de Brey por Marchesín

Lo propio hicieron los jugadores boquenses, por medio de Marcos Rojo, Williams Alarcón y Luis Advíncula. Aunque cuando fue el turno de Alan Velasco, su tiro cruzado fue desviado por el arquero Guillermo Viscarra, quien ratificó que fue la figura el conjunto visitante.

Boca Juniors fue más en los 90 minutos, pero pagó caro su mal partido en Perú en la ida. Este martes tuvo chances para poder desnivelar, como una clarísima de Edinson Cavani que le pifió casi abajo del arco en el final del encuentro. También se encontró con un Viscarra que tuvo su noche soñada.

El equipo xeneize quedó eliminado de las competencias sudamericanas y a nivel internacional este año le queda el Mundial de Clubes que se disputará entre junio y julio en los Estados Unidos.

Ahora Boca Juniors deberá focalizarse en el Torneo Apertura y jugará este viernes ante Rosario Central, en un duelo interzonal que se llevará a cabo en La Bombonera, desde las 20.00. El equipo de Gago viene de superar 2-1 a Aldosivi, también en condición de local el sábado pasado. Se ubica cuarto en el Grupo A con 14 puntos, a uno de los tres líderes, Tigre, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors. En el plano local también le queda la Copa Argentina y en los 16avos de final espera por el ganador de Atlético Tucumán-All Boys.