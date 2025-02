El ‘tapadito’ de Alianza Lima en el once de Néstor Gorosito para eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025

El 'tapadito' de Alianza Lima para el duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.

Hay un jugador en Alianza Lima del que poco se ha hablado en las últimas semanas. Y no porque el DT le haya bajado el dedo o sus apariciones no hayan sido relevantes dentro del equipo. Todo lo contrario. Podríamos decir que es el ‘tapadito’ de los ‘blanquiazules’ de cara al choque con Boca Juniors en La Bombonera por la fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2025.

No es fácil pasar desapercibido en Matute. Pero él prefirió llevar la recuperación de su lesión en silencio, alejado de la bulla mediática que naturalmente genera el club, sobre todo tras ganar el choque de ida al conjunto ‘xeneize’ en Matute, un partido que él vio desde el banco de suplentes, seguro muy ansioso por volver a pisar el gramado y ayudar al equipo con su juego.

Hablamos de Pablo Lavandeira. El volante regresó esta temporada a Alianza Lima y no se hizo problemas para luchar por un puesto en la oncena titular. De hecho, desde la pretemporada comenzó a resaltar, incluso saliendo como figura en algunos amistosos. Así fue que tuvo su lugar en el esquema de Néstor Gorosito y no defraudó. En el primer partido de la Liga 1, frente a Cusco FC, anotó su primer gol.

Alianza Lima enfrentó a Cusco FC por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Ante Nacional en Paraguay, fue de los más pidió la pelota y buscó la elaboración en la zona de ataque. Hasta que vino el choque de vuelta donde se lesionó. El futbolista no pudo terminar el primer tiempo (cuando iban 1-1) y tuvo que ser reemplazado. Luego el parte médico arrojó un desgarro de primer grado en el bíceps femoral.

Pablo Lavandeira no viajó a Trujillo en la derrota frente a Alianza Atlético. Era importante estar mentalizado en su recuperación, aunque eso no le impidió salir en lista para el encuentro de ida con Boca Juniors. Y si bien no tuvo minutos, ya se veía a un hombre que no quería estar fuera de un histórico encuentro internacional.

Luego tampoco apareció frente a Juan Pablo II, donde el plantel alterno se impuso con golazo de Paolo Guerrero. Lavandeira sabía que no había la necesidad de arriesgar, que el partido cumbre era el martes, ante los de Fernando Gago y todo lo que eso significa. Quiere estar ante la gran posibilidad de dejar fuera a uno de los grandes de Sudamérica, y por qué no del mundo.

Así fue que entró a la convocatoria de ‘Pipo’ Gorosito y viajó a Buenos Aires para el cotejo. Y en el primer entrenamiento del equipo, se metió al once titular. ¿Cuál fue la alineación? Guillermo Viscarra; Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Enrique; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo; Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Lista de convocados de Alianza Lima para la vuelta con Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.

El once definitivo lo conoceremos el mismo martes por la mañana, cuando Gorosito haga la charla técnica. ¿Lavandeira recuperará su puesto o en su lugar aparecerá Fernando Gaibor? De momento, el futbolista ecuatoriano no ha mostrado un gran performance con Alianza Lima, o al menos no el esperado por los aficionados.

Detalles del Alianza Lima vs Boca Juniors vuelta

El choque se llevará a cabo este martes 25 de febrero en el Estadio La Bombonera, desde las 19:30 horas de Perú (21:30 horas de Argentina). Alianza Lima parte con ventaja de un gol, por lo que un empate por cualquier marcador por pondrá en la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Si pierde por diferencia de un gol, irán a la tanda de penales. Pero si cae por más de dos tantos, quedará eliminado del certamen Conmebol. Sin duda, hay mucha expectativa por este enfrentamiento entre peruanos y argentinos.