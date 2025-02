Alineaciones de Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: posibles titulares para el choque de vuelta por la Copa Libertadores 2025

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Boca Juniors en Argentina por Copa Libertadores 2025.

Alianza Lima sostendrá un partido importante en condición de visitante contra Boca Juniors hoy, martes 25 de febrero, en el marco de la vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Para el conjunto ‘íntimo’ será una dura prueba, ya que si bien logró imponerse en Matute por 1-0, es consciente que los ‘xeneizes’ tratarán de apelar al apoyo de su hinchada en La Bombonera para remontar la serie. En ese sentido, conoce las alineaciones que los técnicos Néstor Gorosito y Fernando Gago mandarán al campo.

El cuadro ‘blanquiazul’ pudo conseguir un triunfo el pasado fin de semana ante Juan Pablo II. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo del 1-0 gracias al gol de Paolo Guerrero, que se las ingenió con una gran jugada individual.

Sin embargo, el ‘Pipo’ no quedó conforme con el desempeño del equipo alterno que presentó. Esto debido a que en el primer tiempo, los de Chongoyape contaron con chances claras que no pudieron convertir, pero que de todos modos dejaron en alerta por las falencias defensivas.

“Estoy contento con el triunfo, pero no con el rendimiento, de esta forma es mucho más difícil ganar. En lugar de dar un paso adelante dimos dos atrás. Estoy disconforme por cómo jugamos. Estuvimos muy desordenados e imprecisos. No me gusta cuando el equipo se parte y parece que son solteros contra casados; cinco defienden, cinco atacan. Demasiado largo el equipo, no me gusta eso”, expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

Con gol de Paolo Guerrero, el cuadro 'blanquiazul' ganó 1-0 en Matute por Liga 1 2025. (Video: L1MAX)

Posible once titular de Alianza Lima

Pero para Gorosito es un compromiso definitorio y, más allá de mostrarse preocupado por la presión que pueda existir de que Boca Juniors avance a la fase de grupos de la Copa Libertadores, enviaría el siguiente once titular en La Bombonera:

El boliviano Guillermo Viscarra se mantendría bajo los tres palos y estaría resguardado por los defensas centrales, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. El potente Guillermo Enrique sería el lateral derecho, mientras que Miguel Trauco se pararía por el carril izquierdo para aportar desde el pase y su exquisita técnica.

En cuanto a la mitad de la cancha, Erick Noriega ejercería como volante central, dejando a Fernando Gaibor un poco más suelto y encargado de la organización de juego. Pablo Ceppelini, por su parte, tomaría el rol de creador en los metros finales.

Por último, el ataque estaría conformado por Kevin Quevedo y Eryc Castillo por las bandas, izquierda y derecha, respectivamente. El extremo peruano descansó contra Juan Pablo II tras salir lesionado en la ida ante los argentinos, y se reincorporaría al equipo como inicialista en la cancha del recinto deportivo Alberto José Armando. Y como único delantero centro estaría Hernán Barcos, con la expectativa de que Paolo Guerrero pueda ingresar.

Carlos Zambrano volverá a La Bombonera con Alianza Lima luego de su paso por Boca Juniors entre 2020 y 2022.

Cabe mencionar, que en la lista de convocados de Alianza Lima, se destaca también el retorno de Pablo Lavandeira, que no pudo estar en los últimos partidos por problemas físicos.

Posible once titular de Boca Juniors

Boca Juniors obtuvo una victoria de 2-1 el sábado 22 de febrero en casa contra Aldosivi por el Torneo Apertura argentino con un golazo de Luis Advíncula. Empero, los hinchas no quedaron conformes con el rendimiento del equipo y terminaron abucheando a los jugadores y al cuerpo técnico. Esto también significó una presión por el duelo que los ‘xeneizes’ sostendrán ante Alianza Lima.

El entrenador Fernando Gago hizo autocrítica en la última conferencia de prensa y considerará a futbolistas que no estuvieron en el primer cotejo como el lateral peruano, Marcos Rojo, Ander Herrera y Edinson Cavani, entre otros.

Bajo esa premisa, la formación titular de la escuadra ‘azul y oro’ sería la siguiente: Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Ander Herrera, Williams Alarcón, Alan Velasco, Carlos Palacios y Edinson Cavani.