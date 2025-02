Canal TV peruano transmitirá los partidos de Real Madrid y Barcelona por la Copa del Rey 2025 tras polémica con DIRECTV.

El pasado 5 de febrero, los hinchas de fútbol se quedaron sin ver los partidos de la Copa del Rey 2025 en Sudamérica. DirecTV, empresa encargada de la transmisión, no pasó ninguno de los enfrentamientos por los cuartos de final de la competencia española, sin explicación alguna.

Minutos después, se indicó que el incidente se trataba de una falla técnica que escapaba de las manos de la empresa extranjera. No obstante, se trató de que dicha organización de telecomunicaciones perdió los derechos del torneo europeo en este continente.

Por ese motivo, un canal peruano decidió comprar los derechos de transmisión de la Copa del Rey para pasar los cuatros partidazos por las semifinales, que tendrán como protagonistas a los clubes más grandes del mundo: Barcelona y Real Madrid.

Se trata de América TV, el cual anunció mediante sus redes sociales que emitirá a señal abierta -en primera instancia- los dos encuentros de ida del certamen más antiguo de España. Además, no ha cerrado la posibilidad de que transmita los de vuelta e incluso la final.

El Real Madrid vs Real Sociedad y Barcelona vs Atlético Madrid no solo pasará por televisión abierta, sino también por el aplicativo llamado América tvGO. Este último se puede reproducir en diferentes aparatos tecnológicos como celulares, tablets y entre otros más.

“Esta semana, la emoción de la Copa del Rey se vive en América, por televisión abierta y por América tvGO. En exclusiva, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad disputarán encuentros imperdibles este martes y miércoles. ¡Vive cada jugada, cada gol y cada emoción con nosotros! ¡El fútbol grande está en América!”, escribió en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Se definirán a los finalistas de la Copa del Rey 2025

El martes 25 de febrero comenzarán a disputarse las semifinales de la Copa del Rey 2025. Barcelona recibirá a Atlético Madrid en el estadio Olímpico de Montjuic desde las 15:30 horas (horario peruano), con el objetivo de sacar una ventaja en casa para cerrar su clasificación a la final en condición de visitante.

El fútbol en esta competición continuará el miércoles 26 de febrero con el Real Madrid vs Real Sociedad. Este compromiso está pactado para comenzar a las 15:30 horas (horario peruano) y tendrá como escenario el estadio de Anoeta. Los ‘blancos’, sin duda alguna, son favoritos a pesar de no ser locales.

El vencedor del choque entre ‘merengues’ y ‘blanquiazules’ se sabrá el sábado 1 de marzo a las 14:30 horas (horario peruano) en el Santiago Bernabéu. Mientas que el ganador del enfrentamiento entre ‘culés’ y ‘colchoneros’ se conocerá la próxima semana, exactamente el domingo 2 de marzo a las 14:30 horas (horario peruano) en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Rey 2025?

La final de la Copa del Rey 2025 está programado para el 26 de abril y se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja, situado en la ciudad de Sevilla, por sexto año consecutivo. Por el momento, todavía no se conoce el horario de este decisivo enfrentamiento.

El flamante campeón del certamen español no solo tendrá el honor de estampar su nombre en la historia y levantar el tan ansiado trofeo, sino también se adjudicará el cuantioso premio de: 1 millón 200 mil euros, lo que equivale a 4 millones 627 mil soles.