Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad HOY en Perú: canal tv online por semifinales ida de la Copa del Rey 2025

Real Madrid chocará con Real Sociedad por la semifinal de la Copa del Rey 2025.

Hoy, miércoles 26 de febrero, Real Madrid se medirá en condición de visitante frente a Real Sociedad en un duelo válido por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2024/2025. El estadio Municipal de Anoeta, ubicado en la ciudad de San Sebastián, será el escenario de un cotejo entre dos equipos que llegan de diferentes realidades, pero que intentarán seguir con vida en el certamen ‘ibérico’.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de América TV y tvGO para todo el Perú en señal abierta. En Estados Unidos por ESPN y en México por SKY Sports. También puedes seguir todas las incidencias en el portal web de Infobae.

El cuadro ‘blanco’ viene de atravesar por una semana de locura, luego de que venció por 3-1 a Manchester City en el Santiago Bernabéu y lo eliminó en los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League con el marcador global de 6-3. Kylian Mbappé fue la figura al convertir un triplete.

De la misma manera, los dirigidos por Carlo Ancelotti se encuentran a tiro en LaLiga, donde se ubican en el segundo lugar con 54 puntos, los mismos que el líder Barcelona, pero debajo por diferencia de goles. Acumulan dos empates y una igualdad, por lo que intentarán esa racha positiva. Las únicas bajas son las de Daniel Carvajal y Éder Militao por problemas físicos.

Goles y resumen de la victoria del cuadro 'blanco' en el estadio Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid CF)

Por otro lado, Real Sociedad atraviesa por un presente irregular en el certamen español, ya que de sus últimos cinco partidos, perdió en tres y ganó en otros dos. De hecho, el pasado fin de semana le ganó en casa por 3-0 a Leganés, resultado que lo coloca en la novena casilla con 34 unidades, a una de alcanzar la zona de competiciones europeas.

Además, el DT de la escuadra ‘txuri urdin’, Imanol Alguacil, no tendrá a todos sus elementos disponibles. Hamari Traoré, Jon Pacheco, Luka Sucic y Nayef Aguerd sufrieron lesiones que les impedirán estar contra Real Madrid.

Real Madrid vs Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Fran García; Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Carlo Ancelotti

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Aihen Muñoz; Martín Zubimendi, Brais Méndez, Arsen Zakharyan; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea. DT: Imanol Alguacil

Últimos enfrentamientos

Real Madrid y Real Sociedad se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol español. Sin embargo, si revisamos los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que los ‘madridistas’ cuentan con una amplia superioridad con seis triunfos, contra uno de los ‘blanquiazules’ y tres empates.

El resultado más reciente sucedió el 14 de setiembre de 2024, en el marco de la fecha 5 de LaLiga 2024/2025. En aquella oportunidad, los de la ‘casa blanca’ se impusieron por 2-0 con las anotaciones de Vinicius Jr. (58′) y Kylian Mbappé (75′) en el estadio Municipal de Anoeta.

Goles y resumen de la victoria 'blanca' por el certamen español. (Video: LALIGA EA SPORTS)

Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad en Perú

El Real Madrid vs Real Sociedad por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2024/2025 será transmitido en Perú por América TV (en operadores como Movistar, DirecTV, Best Cable y Zapping, etc.) y también por América TV GO, que se puede ubicar por su página web y también por el aplicativo de streaming. Este canal nacional adquirió recientemente los derechos del torneo español.

En Venezuela se podrá ver en Meridiano Televisión, mientras que en México y Centroamérica lo pasará Sky Sports, y en Brasil estará disponible por Disney+ a través de la cadena internacional, ESPN. En Estados Unidos se visualizará por ESPN+ y Disney+, y en España los canales autorizados son RTVE Play, La 1, ETB1, Movistar Plus+ y M+ Copa del Rey.

Como bien se recuerda, DSports dejó de tener los derechos de esta competición en Sudamérica y no podrá difundir este partidazo.

Real Madrid parte como favorito ante Real Sociedad para meterse a la final de la Copa del Rey 2025.

A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad

El compromiso entre Real Madrid y Real Sociedad que se jugará en el estadio Municipal de Anoeta, en la ciudad de San Sebastián, se llevará a cabo a las 15:30 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia comenzará a las 16:30. En tanto, en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile está programado a las 17:30 horas. En México se dará a las 14:30 horas, mientras que en España se desarrollará a las 21:30 horas.