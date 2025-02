Habrá derbi en la Champions League: Real Madrid-Atlético y Barcelona-Benfica se enfrentarán en los octavos de final

Dos sintecho roban una mochila, compran lotería, les tocan 500.000 euros y el dueño de la tarjeta les propone repartir el premio: “Sin mí, no habrían ganado” Los portadores del boleto no se atreven a solicitar el dinero por miedo a ser detenidos. Un abogado trata de resolverlo con una generosa recompensa para ellos

