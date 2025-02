Dónde ver Universitario vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Universitario vs Cienciano: partido por la Liga 1 2025

Hoy, sábado 15 de febrero, Universitario de Deportes se medirá en condición de local frente a Cienciano en un duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El estadio Monumental será el escenario de un encuentro entre dos equipos que no empezaron con el pie derecho en el certamen local, pero que intentarán mejorar para esta ocasión.

¿Dónde ver el Universitario vs Cienciano? La difusión de esta contienda estará a cargo de GOLPERU para los usuarios de Movistar, que también cuenta con su plataforma de streaming, Movistar TV App.

El cuadro ‘merengue’ no pudo llevarse un triunfo en su visita a Cajabamba en el estreno del campeonato peruano y terminó empatando 1-1 con Comerciantes Unidos en los minutos finales con el agónico gol de Matías Sen tras un ‘blooper’ de Sebastián Britos. Esto se dio pese al tanto inicial de Jairo Vélez.

El cuadro 'crema' se dejó empatar en la última acción en Cajabamba. (Video: L1MAX).

A todo lo mencionado se le suma que el técnico Fabián Bustos no podrá con un baluarte en el once titular: Edison Flores. El ‘Orejas’ padeció una lesión muscular que lo mantendría alejado de las canchas por tiempo indefinido. Por tal motivo, Diego Churín o José Rivera ingresarían al once titular.

Por otro lado, Cienciano tampoco empezó de la mejor manera en el Torneo Apertura, ya que igualó en casa por 2-2 contra ADT. Carlos Garcés y Christian Cueva convirtieron para el ‘papá', mientras que Fernando Bersano y Carlos Cabello lo hicieron para los tarmeños.

Cabe mencionar, que los dirigidos por Cristian Díaz se preparan para lo que será el compromiso por la primera ronda de la Copa Sudamericana, precisamente, ante ADT, que se jugará el 4 de marzo en el estadio Huancayo.

Dónde ver Universitario vs Cienciano

El Universitario vs Cienciano por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 será transmitido por la señal de GOLPERU, debido al contrato que los ‘merengues’ tienen con el Consorcio Fútbol Perú hasta esta temporada. Para ingresar, debes contratar los servicios de Movistar y sintonizar los canales 14 SD y 714 en HD. Asimismo, el partido se puede disfrutar por la plataforma de streaming, Movistar TV App, previa contratación de un plan.

Otra manera de seguir todo lo relacionado a este compromiso es por la página web de Infobae Perú, que te dará a conocer la previa, palabras de los protagonistas, incidencias y otros detalles que no te puedes perder.

A qué hora juega Universitario vs Cienciano

El duelo entre Universitario y Cienciano se llevará a cabo en el estadio Monumental el sábado 15 de febrero a las 19:30 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami). Por su parte, en Venezuela y Bolivia iniciará a las 20:30 horas. En tanto, en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile arrancará a las 21:30 horas, mientras que en México se dará a las 18:30 horas y en España el pitazo inicial será a la 1:30 hora (la madrugada del domingo 16 de febrero).

'Cremas' y 'rojos' chocarán por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. (GOLPERU)

Últimos enfrentamientos

Universitario y Cienciano se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, si tenemos en cuenta solo los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que los ‘estudiantiles’ cuenta con una notoria superioridad con 5 triunfos, contra 2 de los cusqueños y 2 empates.

El resultado más reciente ocurrió el 27 de octubre del año pasado y en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura. El estadio Monumental fue testigo de un triunfo de la ‘U’ por 3-1 con las anotaciones de Martín Pérez Guedes, Williams Riveros y Edison Flores. Josué Estrada lo hizo para el ‘papá'.

Posibles alineaciones

- Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto; Paolo Reyna, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Alex Valera y Diego Churín. DT: Fabián Bustos.

- Cienciano: Juan Cruz Bolado; Josué Estrada, Leonel Galeano, Danilo Ortiz, Sebastián Cavero; Luis Benites, Claudio Torrejón, Juan Romagnoli, Agustín González, Beto da Silva; Carlos Garcés. DT: Cristian Díaz.