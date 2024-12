Luis Advíncula se nacionalizó argentino y Boca Juniors podrá fichar a estrella chilena que se negó a jugar con Ricardo Gareca.

El miércoles 4 de diciembre, Luis Advíncula se nacionalizó argentino luego de varios días de trámites. El futbolista de la selección peruana obtuvo su DNI como ciudadano del país del tango, de esta manera, su club Boca Juniors también se verá beneficiado en lo deportivo.

El popular ‘Rayo’ no ocupa plaza de extranjero desde el día de hoy, por lo que el equipo ‘xeneize’ tendrá un cupo de jugadores foráneos libre. Esto servirá mucho para el técnico Fernando Gago y compañía de cara al siguiente mercado de fichajes.

El 4 de diciembre de 2024, se presentó el interesado (Luis Advíncula) en la Secretaria y exhibió los originales de la documentación acompañada al iniciar el trámite los que coinciden con las copas que obran en el expediente. Luego prestó juramento, recibió la carta de ciudadanía que lo recomoce como ciudadano argentino de la República Argentina”, se puede leer en un documento del Poder Judicial de la Nación, que fue viralizado en redes sociales.

Advíncula, sorpresivamente, ya cuenta con tres nacionalidades. Fuera de la peruana y argentina, el lateral derecho había conseguido la española en el marzo pasado. Esto se debe a su pasado por Rayo Vallecano y fue producto de una motivación familiar.

Luis Advíncula se nacionalizó argentino y no ocupará plaza de extranjero en Boca Juniors.

Boca Juniors fichará a Carlos Palacios, quien no quiso jugar con Ricardo Gareca

A raíz de la nacionalización de Luis Advíncula, Boca Juniors no tendrá ningún obstáculo para incorporar a la figura chilena Carlos Palacios. Eso sí, el club ‘bostero’ tuvo que pagarle un monto importante a Colo Colo y Vasco da Gama por su cláusula de salida: 4.8 millones de dólares.

El club de La Ribera contará con los siguientes extranjeros para la próxima temporada: Palacios, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel y Gary Medel. Este último se encuentra en evaluación y desde el país ‘gaucho’ indican que no continuaría. Inclusive no formaría parte de los últimos dos cotejos del 2024.

“Faltan 2-3 cosas mínimas, el presidente de Colo Colo también lo ha dicho así. Seguramente en los próximos días viaje a hacerse la revisión médica”, fue lo que dijo ‘Chicho’ Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, recientemente sobre su fichaje.

El futbolista chileno dejará Colo Colo y jugará en el gigante de Sudamérica. (ESPN)

Se sabe que Palacios es un jugador de selección, pero también tuvo problemas en la misma. El futbolista de 24 años abandonó la concentración de la ‘roja’ durante la fecha doble de las Eliminatorias 2026 el pasado octubre, argumentando que tenía temas familiares por resolver.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió tomar su partida como una falta y lo sancionó no permitiéndole jugar los partidos claves con Colo Colo por ela Primera División de Chile. El atacante ‘mapocho’ rompió su silencio por ese entonces, manifestando que Ricardo Gareca le dio la autorización.

“No fue unilateral, en el comunicado que mandaron dijeron que estaba liberado, yo conversé, me dejaron irme, en ningún momento me dijeron que me quedara, unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere, no me parece”, declaró en su momento.

Desde el lado del ‘Tigre’ no hubo una respuesta concreta. Solo no lo volvió a llamar en las últimas convocatorias de las clasificatorias sudamericanas. No fue considerado para el empate con Perú y tampoco en la victoria sobre Venezuela en noviembre pasado.

Carlos Palacios afirmó que Ricardo Gareca lo liberó de la selección de Chile y la ANFP lo castigó sin motivo alguno.

Próximo partido de Boca Juniors

Por el momento, Luis Advíncula y compañía visitarán Newell’s Old Boys por la penúltima fecha de la Liga Profesional Argentina. Este cotejo se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre a las 19:00 horas de Perú en el estadio Marcelo Bielsa.