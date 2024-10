Ricardo Gareca involucrado en nueva polémica en Chile: Carlos Palacios aseguró que DT lo liberó, pero ANFP lo castigó por abandonar concentración

El jugador de Colo Colo señaló que alcanzó a un acuerdo con el 'Tigre' y opinó sobre la medida de la Federación de suspenderlo. (ESPN)

Ricardo Gareca sigue sumergido en la polémica como seleccionador de Chile. El estratega argentino navega en aguas turbulentas, envuelto en constantes cuestionamientos que van más allá de los decepcionantes resultados cosechados en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La tormenta mediática arrecia en torno a Gareca, quien se ha convertido en el blanco de críticas y especulaciones. Mientras su continuidad al frente de la ‘roja’ es puesta en duda por los pobres números que exhibe el combinado chileno en la tabla de posiciones, una nueva controversia sacude su gestión.

Esta vez, Carlos Palacios, uno de los jóvenes talentos del balompié ‘mapocho’, salió al frente para mostrar su desacuerdo con la decisión tomada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que le impidió disputar el último cotejo de Colo Colo por el certamen doméstico.

¿Qué pasó? Y es que el atacante quedó liberado previo al viaje de la ‘roja’ a la ciudad de Barranquilla, donde enfrentaría a Colombia por la fecha 10 de las clasificatorias sudamericanas. “El jugador informó tener problemas personales”, se puede leer en el comunicado publicado.

Pero, según la Federación de Chile, la decisión habría sido tomada de manera unilateral. Por esa razón, Palacios fue castigado y quedó inhabilitado para jugar el duelo pendiente del ‘cacique’ con la Unión La Calera en la lucha por el título de la Primera División.

Carlos Palacios quedó suspendido para el Colo Colo vs Unión La Calera tras castigo de la Federación de Chile.

Carlos Palacios desmintió a la ANFP y reveló charla con Ricardo Gareca

Esto ha sido desmentido por el mismo futbolista en una reciente entrevista. Carlos Palacios señaló que conversó con Ricardo Gareca y el técnico argentino no le puso ningún obstáculo para que deje la concentración de la selección de Chile a poco del choque con los colombianos.

“No fue unilateral, en el comunicado que mandaron dijeron que estaba liberado, yo conversé, me dejaron irme, en ningún momento me dijeron que me quedara, unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere, no me parece”, fueron sus primeras palabras.

El integrante de Colo Colo señaló que abandonó la ‘roja’ por “problemas personales” y manifestó que le parece injusto que digan que es “antipatriota” y que “se tiró del barco”. Además, le mandó una tajante indirecta a la gente de prensa ‘mapocha’. “Si hubiese sido otro jugador, no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo”.

Palacios volvió a insistir que charló con el ‘Tigre’ y que el DT no se mostró en contra de su pedido en ningún momento. Por esa razón, quedó libre y atendió sus asuntos familiares durante el fin de semana para posteriormente sumarse a los entrenamientos del ‘cacique’.

“Conversé con la persona que tuve que conversarlo en su momento, que era mi jefe, lo aclaré, me lo acató, me dio permiso para salir, él me dejo salir, todos dicen que yo me baje, pero yo conversé con él y me entendió, porque me decide liberar”, finalizó.

Ricardo Gareca involucrado en nueva polémica tras sanción contra Carlos Palacios - Créditos: Agencias.

Presidente de Colo Colo y su dardo contra Ricardo Gareca

Las declaraciones de Palacios vinieron de la mano del descargo del presidente de Colo Colo. Aníbal Mosa también cuestionó el accionar de la Federación de Chile. “Tratar de esta manera al equipo más ganador del país, no fue una idea correcta”.

Además, le envió a un dardo al ‘Tigre’. “Gareca reconoció la conversación y después Milad sale diciendo que el jugador se había ausentado unilateralmente. Quiero quedarme con que ellos tienen desinformación, estuvieron poco coordinados o estaban nerviosos con la goleada que recibimos ayer”.