Fabián Bustos se pronunció por la posibilidad de dejar Universitario para dirigir a la selección peruana en las Eliminatorias 2026

La selección peruana ha culminado el 2024 en una crítica situación al ubicarse en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Y si bien aún le restan seis partidos para terminar su participación, lo cierto es que las chances de que pueda revertir el mal momento y consiga un boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 son bastante remotas. De hecho, se ha venido voceando la opción de que Jorge Fossati deje su cargo, sonando algunas opciones de reemplazo. El último ha sido Fabián Bustos, quien se pronunció por la posibilidad de dejar Universitario de Deportes para tomar la ‘bicolor’.

En el programa ‘Fútbol Diversión’ de ‘El Canal del Fútbol’, el entrenador argentino primero se refirió al presente de la ‘blanquirroja’ en el proceso clasificatorio, poniendo énfasis en la falta del recambio generacional.

“Perú está en un momento difícil, donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente, cuando no consigues resultados positivos, que es ganar, los chicos empiezan a perder confianza”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, aseguró que todavía puede salir del fondo de la tabla en la próxima doble fecha contra Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín. “En la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos, porque son rivales a los que creo que se puede competir y ganarles. Si lo logra, se va a meter en la pelea por el séptimo cupo”, precisó.

Fabián Bustos sobre la opción de dirigir la selección peruana

Ahí fue cuando Fabián Bustos fue consultado por el periodista Eduardo Hurtado por la opción de que pueda salir de la ‘U’ para liderar al combinado patrio y sorprendió con su respuesta.

“Nunca pensé que algún día dirigiría una selección. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de Primera División y mantenerse en distintas ligas”, indicó.

Asimismo, mencionó que su intención es trabajar con alguna selección en un mediano plazo. “Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que era imposible. Ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección”, añadió.

Fabián Bustos, relevo de Jorge Fossati en Universitario

Fabián Bustos fue elegido para comandar a Universitario luego de que Jorge Fossati saliera campeón nacional en 2023. El uruguayo, tras el fracaso con Juan Reynoso, fue la primera opción de Juan Carlos Oblitas para tratar de enrumbar a la selección peruana.

Ante esta situación, la dirigencia de la entidad ‘crema’ liderada por Jean Ferrari apostó por el DT argentino, que ya había conseguido dos títulos de la liga ecuatoriana (con Delfín en 2019 y Barcelona de Guayaquil en 2020). Además, tuvo un paso por el Brasileirao con Santos y América Mineiro.

Y dentro de sus primeras premisas, el menor de los hermanos Bustos confirmó que no cambiaría la estructura 3-5-2 que le dio éxito al equipo y solo intentaría potenciarlo. Eso sí, tuvo algunos inconvenientes en los partidos de altura, aunque pudo sacarlos adelante y convertirlo en el más regular del torneo para imponerse de manera automática en en la Liga 1 con la consecución del Apertura y Clausura.

En cuanto a su participación en Copa Libertadores, Universitario contó con chances hasta la penúltima jornada de la fase de grupos, donde cayó por 1-0 de local contra Botafogo, que luego terminó adjudicándose el trofeo de campeón.

Por ahora, Fabián Bustos está enfocado en realizar la pretemporada y coordinar el armado del plantel 2025 junto a la directiva. Quedará conocer si habrá novedades en las siguiente semanas.

