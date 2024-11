Administrador de Melgar denunció que 1190 Sports viene incumpliendo con pago a los clubes: “Nos deben casi todo el 2023″

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, reveló que 1190 Sports les debe casi la totalidad de pagos correspondientes al 2023 (DENGANCHE)

Desde el 2023, la empresa 1190 Sports adquirió los derechos de transmisión de la mayoría de equipos de la Liga 1; a excepción de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci, quienes tienen contrato vigente con GOLPERU. Su llegada al fútbol peruano se dio en medio de una gran polémica, llegando a desatar una guerra entre algunos clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Tras dos temporadas transmitiendo el balompié nacional, mediante el canal L1 MAX, las dudas respecto a la compañía internacional, en lugar de aclararse, no hicieron más que agudizarse. Se pudo conocer que varios clubes no están recibiendo de forma puntual el pago por los derechos de transmisión, viéndose así perjudicados en su planificación y presupuesto.

Uno de los que levantó su voz de protesta fue Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar, quien denunció que la deuda que 1190 Sports se remonta al año pasado. Además, cuestionó la promesa que se les hizo inicialmente, de cobrar un 20% más de lo que venían percibiendo del Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU):

“No me puedes venir a decir si el contrato es así o asá, porque primero no lo he visto, sería bueno que le pregunten (a Joel Raffo) si él sí ha visto el contrato. Segundo, lo del 20% más está puesto en una carta que se le mandó a todos los clubes, diciéndole: ‘Te vamos a reconocer el 20% más de lo que cobrabas’. Pero hoy no se cobra al día. Estamos casi en diciembre y solamente 6 clubes han cobrado los derechos de televisión de octubre. A nosotros se nos debe prácticamente todo el 2023 y las respuestas son evasivas”, reveló en DENGANCHE.

Bettocchi también señaló que los responsables de 1190 Sports no dan ninguna solución real a los clubes que expresan su molestia, y que simplemente les expresan que entienden su malestar:

“Cuando te sientas con los directivos de 1190 te dicen: ‘Sí, mira, en realidad entiendo tu posición, discúlpame, esto y el otro’. Pero todos son excusas. Entienden nuestra posición, pero no nos pagan”, añadió.

Al administrador de FBC Melgar también dejó en claro que todo estaba mejor cuando tenían contrato con GOLPERU, debido a que nunca se produjo ningún inconveniente respecto al pago puntual de los derechos de TV: “Hay un retroceso también. Veníamos de un contrato que nos pagaban mensualmente, al día, todo el tiempo”.

“Estamos al borde de la crisis”

Ricardo Bettocchi no fue el único en pronunciarse contra 1190 Sports en las últimas horas. Otro en hacerlo fue Enrique Dupuy, quien recientemente renunció a su cargo en el directorio de la FPF, al cual pertenecía como representante de la Asociación de Futbolistas. Según contó en el programa Full Deporte, el fondo que financiaba a la empresa quebró, por lo que auguró una terrible crisis:

“Ya llegamos a un punto donde el fondo que financiaba a 1190, que era 777 Partners, quebró en el mundo. Por lo tanto, la incertidumbre respecto al cobro de los derechos audiovisuales es absoluta, es terrible. Hay clubes que tienen el 95% o incluso el 100% de su presupuesto financiado con esos derechos. Con lo cual, te imaginas la crisis que estamos al borde”, develó.