Partidos de hoy, martes 26 de noviembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este martes 26 de noviembre habrá mucho fútbol en diferentes partes del mundo. La Champions League tendrá grandes partidos en una nueva jornada de su fase de grupos. Asimismo, las principales ligas de Sudamérica contará con acción, por ejemplo, el lateral peruano Miguel Trauco podría competir en la Primera División de Brasil.

El duelo que se llevará toda la atención de los hinchas del ‘deporte rey’ será el Bayern Múnich vs PSG. Este enfrentamiento, que se realizará en Allianz Arena, es clave para ambos elencos, debido a que necesitan un triunfo para acercarse a la zona de clasificación directa a la siguiente fase.

Otros choques que generan mucha expectativa son Manchester City vs Feyenoord y Barcelona FC vs Stade Brestois. El primero en mención es llamativo porque el elenco de Pep Guardiola atraviesa una crisis de resultados al no ganar desde hace cinco cotejos. Mientras que el segundo tendrá como principal atractivo el gran juego de la escuadra de Hansi Flick.

PSG vs Bayern Múnich es el llamado a ser el mejor partido de este martes 26 de noviembre.

Partidos de la Champions League

- Slovan Bratislava 2-3 AC Milan / Finalizado

- Sparta Praha 0-6 Atlético Madrid / Finalizado

- Manchester City v3-3 Feyenoord / Finalizado

- Barcelona FC 3-0 Stade Brestois / Finalizado

- Bayern Múnich 1-0 PSG / Finalizado

- Inter Milan 1-0 RB Leipzig / Finalizado

- Sporting Lisboa 1-5 Arsenal / Finalizado

- Bayer Leverkusen 5-0 Salzburg / Finalizado

- Young Boys 1-6 Atalanta / Finalizado

Partidos de la Superliga Argentina

- Newell’s Old Boys vs Independiente (17:00 horas / TyC Sports y ESPN Premium)

- Unión Santa Fe vs Talleres Córdoba (19:15 horas / Tyc Sports y ESPN)

- Sarmiento vs Platense (19:15 horas / TNT Sports)

Partidos del Brasileirao

- Fluminense vs Criciúma (17:00 horas / estadio Maracaná / Liga 1 Max)

- Fortaleza vs Flamengo (18:00 horas / estadio Castelao / Zapping TV)

- Atlético Mineiro vs Juventude (19:30 horas / estadio Raimundo Sampaio / Zapping TV)

- Palmeiras vs Botafogo (19:30 horas / Allianz Parque / Zapping TV)

Partidos del fútbol boliviano

- San Antonio Bulo Bulo 3-3 Aurora / Finalizado

- Guabirá vs Real Tomayapo (18:30 horas / estadio Gilberto Parada de Montero / Tigo Sports)

- Blooming vs Universitario de Vinto (19:30 horas / estadio Tahuichi Ramón Aguilera Costas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente Santa Fe vs Millonarios (20:00 horas / estadio Nemesio Camacho El Campín / RCN y Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- River Plate 1-0 Cerro / Finalizado

- Rampla Juniors 0-1 Liverpool / Finalizado

- Wanderers vs Miramar Misiones (16:45 horas / estadio Parque Alfredo Víctor Viera / GOLTV y Disney Plus)

- Progreso vs Peñarol (19:00 horas / estadio Centenario / GOLTV y Disney Plus)