Alianza Lima anunció a Franco Navarro como director deportivo: “Tiene profundo conocimiento de la realidad del fútbol peruano”

El Club Alianza Lima anunció la llegada de Franco Navarro como Director Deportivo.

En una sorpresiva decisión, Alianza Lima anunció la noche del jueves 21 de noviembre la contratación de Franco Navarro como su nuevo director deportivo. El anuncio, realizado a través de las plataformas digitales del club, marca un giro en la carrera del ‘Pepón’, quien deja la dirección técnica para asumir un rol administrativo en el equipo del cual es hincha confeso. Si bien Navarro posee una amplia trayectoria como entrenador en la primera división del fútbol peruano, su nombramiento generó sorpresa al no contar con experiencia previa en un puesto similar.

La institución victoriana, sin embargo, deposita su confianza en dos pilares fundamentales: la identidad ‘blanquiazul’ de Navarro y su profundo conocimiento del medio local. Estos atributos, según se desprende del comunicado, serán claves para afrontar los retos deportivos que se avecinan. Se espera que en los próximos días el club brinde mayores detalles sobre las funciones y objetivos específicos del nuevo director deportivo.

“Hemos iniciado un profundo proceso de renovación y fortalecimiento de nuestra área deportiva. Por ello, tenemos el agrado de anunciar la designación de Franco Navarro como nuevo Director Deportivo de nuestro Club. Desde Alianza Lima, asumimos el objetivo de integrar a profesionales de alto nivel y con una pasión inquebrantable hacia nuestros colores. Bajo esa línea, Franco reúne las condiciones de este nuevo perfil: su aliancismo, su liderazgo y su profundo conocimiento de la realidad del fútbol nacional e internacional, permitirán a la institución avanzar en sus metas trazadas”, dice uno de los párrafos con los que el club victoriano anunció a Franco Navarro.

Si algo muestra Alianza Lima es que para esta temporada busca llenar las principales áreas expuestas del club, las cuales velan por el ámbito deportivo, con referentes o profesionales identificados con el club. Combinar el profesionalismo con lo que implica un alto grado de sentido de pertenencia puede resultar en una fórmula bastante interesante, pues se trabaja desde el cariño y la pasión por la institución. Un ejemplo de ello puede llegar a ser Universitario de Deportes, club que tiene en sus filas a nombres como Jean Ferrari, Héctor Chumpitaz, Piero Alva, Manuel Barreto o el propio José Luis Carranza.

Según informaciones recientes del periodista Mauricio Loret de Mola, la jefatura de las Divisiones Menores de Alianza Lima para el 2025 será asumida por Wilmar Valencia, otro exfutbolista del club y amigo cercano a Franco Navarro. Así, es notoria la intención de los victorianos en inculcar en las nuevas generaciones lo que significa el aliancismo y todas sus raíces. En la mayoría de clubes grandes del mundo, esta práctica es común. Desde los puestos dirigenciales hasta también los puestos deportivos como los de entrenador de primeros equipos.

Así anunció el Club Alianza Lima la flamante llegada de Franco Navarro como Director Deportivo.

Jefferson Farfán ya había pedido identidad

En una comparación con Universitario de Deportes, Jefferson Farfán ya había hablado acerca de la falta de referentes en su club: “La ‘U’, está manejando esa identidad muy bien, se ve reflejado en los jugadores, se ve la cercanía del ‘Puma’ Carranza. Me quedé admirado con el ‘Puma’ en el partido de la final, y el ‘Puma’ acompañando a los jugadores en Matute. Se metía a la cancha y apoyaba a su equipo. En Alianza, ¿qué jugador hay así?”.

También, Farfán habló sobre cómo lo trataron en su salida y sobre cómo fue el adiós al ‘Zorrito’ Aguirre: “El ‘Zorro’, jugador con más títulos en Alianza, no está, pero bueno, ¿qué jugador salió bien de Alianza? Está complicado, yo tampoco salí bien, es obvio que no salí feliz. Se respeta, pero si me apena que un jugador como el ‘Zorro’ haya salido como lo ha hecho”.

“A mi me encantaría porque el club lo necesita, a mi lo que más me apena es que el club pierda la identidad, Alianza toda la vida ha sido el juego bonito, eso ya se perdió totalmente. Venga quien venga se perdió, no hay más”, sentenció para Sin Cassette, programa de Michael Succar y Mauricio Loret de Mola.

La 'Foquita' ponderó al 'Puma' Carranza para hacer comparación con Alianza Lima. (Sin Cassette)