Periodista chileno increpó a Ricardo Gareca por el empate en Eliminatorias: “Este Perú no es el que clasificó al Mundial de Rusia”

Todo esto tras el empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana se enfrentó en condición de local contra Chile en un día especial para todos hinchas nacionales, debido a que hace siete años todo el país festejó la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018 de la mano de Ricardo Gareca. Sin embargo, el ‘Tigre’ y la ‘blanquirroja’ tomaron caminos distintos cuatro temporadas después y, ahora, el argentino atraviesa una dura crisis a la ‘roja’ que la aleja cada vez más de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

El ‘clásico del Pacífico’ que se llevó a cabo en el estadio Monumental de Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 terminó en un frío empate 0-0. En un duelo que era vital para los intereses de ambos equipos y marcó el reencuentro del DT argentino con el pueblo nacional.

Tras el encuentro, un periodista chileno reprochó a Gareca por la igualdad que sacó ante su exequipo porque no sirvió de mucho para salir del último lugar de la tabla de posiciones, y le increpó porque no pudo ganarle a un cuadro que no es el mismo que llevó a la Copa del Mundo tras 36 años.

“Claramente el equipo mejoró, pero la pregunta de los cambios tiene que ver porque uno se queda con la sensación de que este partido estaba para ganar. Este no es el Perú que clasificó al Mundial de Rusia, estaba para ganarlo. Nosotros no somos técnicos, pero veíamos desde arriba que se podía ganar, y uno decía por qué el técnico no movía las fichas para ir por el triunfo. Perdone, pero estamos desesperados de sumar de a tres, no de uno”, disparó el comunicador ‘mapocho’ en conferencia de prensa post encuentro.

Ricardo Gareca se defendió por no mover a su equipo

Uno de los cuestionamientos que recibió Ricardo Gareca fue que no realizó ningún cambio dentro de los 90 minutos en el Perú vs Chile. Recién decidió mover su banca de suplentes en los descuentos, hizo ingresar al centrocampista Esteban Pavez y Felipe Mora.

El ‘Tigre’ explicó por qué determinó no realizar variantes en su oncena inicial: “Entiendo las apreciaciones, entiendo de que por ahí a lo mejor se está muy acostumbrado a los cambios. Nosotros lo que veíamos desde el banco es que el equipo estaba bien. Me ponía hablar con alguno de mis colaboradores, con el preparador físico por cómo lo ven, y le preguntábamos a los jugadores cómo están, y lo veíamos bien”.

A Ricardo Gareca se le acaba el crédito en Chile por le delicada posición en las Eliminatorias 2026. - créditos: CRIS BOURONCLE / AFP

Eso sí, el técnico argentino dejó en claro que su intención nunca fue buscar el empate como se venía especulando. Y espera que el triunfo se dé frente Venezuela el próximo martes 19 de noviembre a las 19:00 horas (Perú) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Más allá que entiendo la necesidad de ganar, la desesperación que transita en la gente y en todos. Acepto la inquietud de ustedes, puede ser que con la introducción de otros muchachos se pudo haber dado, no es que no le tengamos fe o confianza, eso no corre por nuestra cabeza. Veíamos bien al equipo, manejando la pelota, moviendo a Perú de un sector a otro, y en ese aspecto preferimos no hacer ningún cambio”, declaró el DT.