Alianza Lima recibió una drástica sanción de la FIFA por caso Cristian Díaz: deberá pagar la suma de USD 250 mil por perjuicio

FIFA multó a Alianza Lima por incumplir contrato de Cristian Díaz.

Alianza Lima no solo pasó un año complicado a nivel resultados deportivos, sino también a nivel dirigencial. Tras la salida de Alejandro Restrepo, Bruno Marioni -en su rol de gerente deportivo del club- debía buscar a un nuevo entrenador. Así fue que sonaron muchos nombres, pero la curiosidad mayor fue cuando se conoció que Cristian Díaz sería el estratega y luego todo lo contrario. Finalmente, se dio marcha atrás y se perfiló un acuerdo con Mariano Soso.

Tras su renuncia al Club Atlético Morón, Cristian Díaz decidió denunciar a Alianza Lima ante la FIFA por incumplir contrato. Si bien pasaron algunos meses desde ese momento, en la noche de este miércoles 13 de noviembre, César Luis Merlo, periodista argentino, dio a conocer la información de que la máxima entidad del fútbol falló a favor del entrenador, generando así que el club peruano tenga que pagar el monto de $250.000. También explicó que esta decisión podía ser apelada, por lo que podría darse pronto un pronunciamiento por parte de los ‘íntimos’. En medio de la planificación de la temporada 2025, esto no debe haber caído bien.

Ulises Guallanez, representante de Díaz, dialogó con prensa peruana

Hace unos días, en conversación con Radio Ovación, el representante de Cristian Díaz, Ulises Guallanez, contó todo lo relacionado al posible fallo a favor de su cliente y cómo fue que tomaron la decisión de denunciar: “Este tema no es personal, no hay malas intenciones, no hay enseñamiento, sino es una cuestión de hacer respetar lo que se firmó. Creo que cualquiera entendería que acá hubo negligencia y nosotros fuimos los damnificados de esta situación. Hemos pedido que se cumpla una sanción ejemplar a la gente que llevó adelante esta negligencia para con el señor Cristian Díaz. Hemos pedido cuatro años de inhabilitación en el cargo (a Marioni), además hemos pedido el dinero que hemos arreglado del contrato, y después que FIFA haga lo que tenga que hacer, pero no hemos pedido algo específico en contra del club”.

“Hubo incumplimiento de contrato por no ponerlo en funciones y por la negligencia de todo lo vivido, por haberlo hecho renunciar en un club en donde él estaba cómodo y no darle las funciones que rezaba el acuerdo que tenían ambas partes. Tras la firma, a los tres días un abogado con poder de Alianza nos contactó y nos dijo que por fuerza mayor, que no podrían defender la integridad física del entrenador, que no estaban dadas la seguridad y un montón de cosas, como si el país estaría en estado sumamente grave, puras ‘pavadas’ que no tenían nada que ver con la decisión que ellos habían tomado”, dijo el agente de Díaz para el medio de comunicación peruano.

Finalmente, dejó un picante mensaje sobre el título de Universitario: “Le diría al hincha de Alianza Lima que se perdieron de salir campeones en el año del centenario de la ‘U’, porque estábamos convencidos que con ese equipo éramos campeones. Esto no es una antipatía al técnico de turno, es un tema de moral nuestro, que estábamos convencidos de que el objetivo lo lográbamos”.

Cristian Díaz rescindió su contrato con Alianza Lima y no será DT del cuadro 'blanquiazul' este 2024

La actualidad de Cristian Díaz

“El trabajo de Cristian Díaz está a la vista de todos, sacó 22 puntos de 36 posibles con un equipo heredado y que no venía muy bien. El profesor tiene un año más de contrato hasta finales del 2025, está muy contento en Cusco, en un club muy importante de la liga peruana, con aspiraciones a lograr los objetivos”, fueron las declaraciones de su representante. Por ello, se interpreta que continuará al mando de Cienciano en la próxima temporada.

Cristian Díaz reemplazará a Óscar Ibáñez. - Crédito: Difusión