Jairo Concha reveló qué es lo que extraña de Alianza Lima tras salir campeón con Universitario

Jairo Concha, jugador de Universitario, reveló lo que extraña de Alianza Lima tras pasar tres años en la institución

Jairo Concha, quien perdió una final nacional con Alianza Lima el año pasado, se consagró bicampeón de la Liga 1 2024 con Universitario de Deportes, equipo del que ha declarado ser hincha. Su fichaje fue uno de los que más sorprendió al inicio de la temporada, culminando con la obtención de un nuevo título en su carrera deportiva.

Si bien el volante nacional nunca ha ocultado su hinchaje por el cuadro ‘crema’, en 2021 llegó al elenco de La Victoria para disputar la Liga 2 y ayudar al equipo a recuperar la categoría, sin embargo, finalmente esto nunca se terminó dando debido a que los ‘blanquiazules’ acudieron al TAS para no descender.

Concha se terminó quedando tres años en el club ‘íntimo’ y no pudo evitar agarrarle cariño a la institución, así como también a los hinchas y a sus compañeros, con los que formó lazos amicales que perduran hasta el día de hoy pese a ya no compartir camerino.

Y es que durante una reciente entrevista en el programa deportivo de YouTube ‘Palabra de Hincha’, el futbolista de 25 años reveló qué es lo que más extraña de Alianza Lima luego de haber disputado su primer campeonato con el conjunto estudiantil.

En primera instancia, dejó en claro que hasta el día de hoy mantiene comunicación con algunos de sus compañeros con los que compartió en la escuadra ‘grone’. “Yo a los compañeros que tuve en Alianza los quiero, hasta ahora converso mucho con ellos siempre”.

“Extraño la convivencia. He tenido muchos compañeros los tres años que estuve en Alianza, entonces cómo no hacer una amistad. Eso siempre queda, porque al final dentro del fútbol todos se olvidan de algo, pero lo que siempre queda es la amistad y el compañerismo”, agregó.

Jairo Concha y Ricardo Lagos en Alianza Lima - Créditos: Edson Ochoa

¿Qué diferencias hay entre ambos camerinos?

Por otro lado, el mediocampista ‘merengue’ dio a conocer cuáles son las principales diferencias que ha encontrado entre los camerinos de Universitario de Deportes y Alianza Lima luego de haber tenido la oportunidad de ser parte de ambos.

“Son bravos los dos. Cada uno tiene sus cosas, son diferentes pero tampoco es que tanto. De hecho que en un lugar tal vez desde la música se escucha distinto o los referentes piensan de otra forma, no sé como explicarlo realmente pero de hecho que sí son un poco diferentes”, explicó.

Nunca cuestionó profesionalismo de sus compañeros

Al ser consultado por el comentario que realizó luego de consagrarse campeón con Universitario en Andahuaylas, Jairo Concha aclaró que en ningún momento buscó cuestionar el profesionalismo de sus excompañeros ‘blanquiazules’, todo lo contrario, quiso realzar el trabajo que ellos realizan pese a los malos manejan que existen en la interna de la institución.

“En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie. Tal vez se puede entender mal. Esa sí es verdad (lo que dijo de Bruno Marioni). Fue por malos tratos y la forma en que se dio todo. Sí (me sentí maltratado por Alianza Lima). Al club le tengo respeto porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal”, sostuvo.