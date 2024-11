Jairo Concha habló del insulto a Bruno Marioni y confesó que fue maltratado en Alianza Lima: “Hay gente en el club que hace todo al revés”

El volante 'crema' señaló que hay malos manejos de dirigentes 'blanquiazules'. (Video: No Somos TV).

Durante las celebraciones de Universitario de Deportes por su bicampeonato nacional, Jairo Concha arremetió contra Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima. Según el propio jugador, él fue parte de su salida del club. En conversación con el programa ‘Palabra de hincha’, el mediocampista se refirió a lo que fue su llegada al equipo ‘crema’ y cómo se dio su salida del club de La Victoria. Confesó que Manuel Barreto fue clave para su fichaje al equipo de Ate y también que no se sintió cómodo por cómo fue tratado por los ‘blanquiazules’. Su paso del máximo rival al otro club fue muy sonado en el Perú.

“Manuel Barreto tuvo mucho que ver en mi llegada a Universitario. Tuvimos una charla y me explicó todo lo que era el club por dentro y lo que él había visto en mí. Sinceramente, pasó muy poco tiempo para pensarlo y firmé el contrato. En Alianza Lima hubo algunas conversaciones, pero quedó en nada”, fueron sus palabras acerca de su llegada a Universitario. Por otro lado, se refirió a lo que fue su recibimiento por los hinchas ‘cremas’: “Creo que está bien que los aficionados se hagan sentir y hacerme sentir que estaba en un equipo grande. Me esperaba eso y se portaron bien conmigo”.

Por otro lado, Jairo Concha explicó lo que fue su declaración acerca de la profesionalidad de los futbolistas de Universitario en comparación a los de Alianza Lima: “En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie. Tal vez se puede entender mal”. Por otro lado, se refirió a lo que dijo en el bus sobre Bruno Marioni: “Esa sí es verdad (risas). Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal. A mis compañeros los quiero, todavía hablo con ellos”.

¿Hay diferencias entre el camerino de Alianza Lima y el de Universitario? El propio Jairo Concha opina: “Sí son diferentes, pero tampoco tanto. De hecho que en un lugar desde la música se escucha distinto o los referentes empiezan de otra forma”. Otro tema que tocó fue el de la selección peruana y una posible llegada al equipo de Fossati: “Sé que pude ser convocado. No sé qué me faltó para ser titular y meterme en la selección. Hubo jugadores que estuvieron bien. Si ves el mediocampo de Universitario, todos podrían jugar. Creo que si hubiese sido más constante, hubiera sido inamovible en el equipo. Pude ser más vertical en el equipo. Este año tuve muchas asistencias, pero estoy en debe en los goles. Debería sumar un poco más de gol”, sentenció el futbolista sobre su rendimiento.

“Me gustaría mucho llegar a la MLS. Me gusta la intensidad que le han sumado al juego. También la liga mexicana”, fueron sus palabras sobre lo que espera para su futuro.

El tiro libre del jugador 'crema' engañó a todos en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

¿Qué le dijo Jairo Concha a Bruno Marioni en la celebración de Universitario?

Durante el festejo de Universitario de Deportes, Jairo Concha se mostró efusivo en el bus junto a otros futbolistas del club. En medio de los cánticos, el mediocampista soltó el grito: “Marioni chu****”. Esto resonó en las redes sociales y se hizo tendencia, pues muchos recordaron que el argentino fue clave en la salida del mediocampista de Alianza Lima para terminar reforzando al rival de toda la vida, la ‘U’ de Bustos.

El mediocampista se mostró efusivo en la celebración de la 'U'.